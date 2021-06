Konami e Bloober Team uniscono le forze, nuovi giochi in arrivo

Dopo il caos relativo a Metal Gear Solid V The Phantom Pain, Konami ha tirato i remi in barca per quanto riguarda lo sviluppo di nuovo titoli, con qualche eccezione. Da diverso tempo, però, girano in rete una serie di rumor sulla compagnia, i quali sembrerebbero indirizzarci su un possibile ritorno in pompa magna della società nello sviluppo di grandi titoli. Ora, la stessa compagnia ha rilasciato un comunicato ufficiale in cui annuncia di aver stretto un importante partnership con il team di sviluppo polacco Bloober Team.

I ragazzi di Bloober Team sono gli autori del recente The Medium, e hanno un passato particolarmente prolifico di titoli dal taglio horror come i due Layers of Fear e il più cyberpunk Observer. Come si può leggere nel comunicato rilasciato da Konami, la compagnia “ha deciso di formare una partnership con Bloober Team con l’obiettivo di creare contenuti di alta qualità combinando le caratteristiche del team di sviluppo”.

Al momento non ci sono ulteriori informazioni più dettagliate, ma Konami ha aggiunto che verranno svelate maggiori informazioni su questa collaborazione una volta che le due parti avranno confermato tutti i dettagli. “È un giorno storico. Se una compagnia così importante come Konami ha deciso di cooperare con noi [Bloober Team ndr.] significa che siamo arrivati ad un livello importante all’interno dell’industria del gaming”, ha dichiarato Piotr Babieno, CEO di Bloober Team.

La stessa Konami ha poi confermato che in futuro continuerà a ricercare collaborazioni con team esterni, ma questo non significa che abbandonerà lo sviluppo di giochi tramite i propri team interni. Sappiamo ancora poco di quelli che saranno i piani di Bloober Team e Konami, ma conoscendo il passato dello studio polacco non sembra così impensabile che i ragazzi di Bloober possano mettersi al lavoro sul ritorno di Silent Hill.