Nel corso della giornata odierna, Konami ha annunciato la line-up che porterà al Tokyo Game Show 2022. La fiera nipponica, che si svolgerà a settembre 2022, può davvero segnare il ritorno di Silent Hill? Secondo alcune indiscrezioni che riguardano un particolare elemento dei giochi del publisher e sviluppatore, sì, ci siamo: la tanto amata serie horror potrebbe tornare a breve.

Silent Hill 2 (2001)

Nella line-up di Konami, infatti, oltre a giochi conosciuti come quelli di Yu-Gi-Oh è in programma un annuncio. Il comunicato stampa recita più o meno così: “Un nuovo gioco di Konami sarà annunciato, con Yuki Kaji come ospite speciale per rappresentare i fan di una serie amata a livello mondiale”. Yuki Kaji è un doppiatore giapponese (voice actor), che in passato ha lavorato anche a serie anime come Attack on Titans. Non ci sarebbero legami con il mondo dei videogiochi ed è dunque probabile che l’uomo sia stato scelto come guest star per questo speciale annuncio.

Ci sono diverse serie al momento congelate in Konami e che tanti vorrebbero vedere nuovamente in attività. Tra le più famose ci sono sicuramente Silent Hill, ma anche Metal Gear Solid. Se però per la seconda non ci sono indicazioni di un eventuale ritorno, dell’horror nipponico invece sono diversi anni che si parla di un nuovo videogioco in sviluppo. Tesi supportata anche quando Dusk Golem (“insider” dell’industria videoludica), pubblicò su Twitter alcuni screenshot e alcuni materiali relativi proprio al nuovo progetto in lavorazione, poi rimossi da Konami per violazione di copyright, andandone dunque di fatto a “confermare” l’autenticità.

Attenzione però a non lavorare troppo di fantasia. Per quanto possa essere credibile, Silent Hill annunciato al Tokyo Game Show 2022 è un’ipotesi ancora remota, che difficilmente potrebbe verificarsi. Solitamente per franchise così grandi i publisher tendono a sfruttare palchi decisamente più importanti, come l’E3 o la Gamescom di Colonia. Vi aggiorneremo non appena ci saranno ulteriori novità e dettagli in merito a questo particolare annuncio, che si terrà (come programmato) il 16 settembre 2022.