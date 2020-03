Lazio, la squadra biancoceleste entra negli eSports

Giornata di grandi festeggiamenti all’interno del club biancoceleste, per decretare l’entrata ufficiale all’interno del mondo degli eSports. Attraverso un comunicato, la Lazio ha fatto sapere di essere entrata ufficialmente nel mondo degli eSports, il tutto per valorizzare al massimo il proprio brand. Da oggi quindi il ventaglio delle squadre italiane si allarga e conta un team in più. I biancocelesti al momento, contano soltanto due giocatori: Fabio Massimo Marino (fabio_ulous) e Giusepe Frigerio (RaissForever_10), questi due ragazzi giocheranno rispettivamente su FIFA 20 e PES 2020.

Entrambi inoltre, erano presenti alle fasi finali per la selezione della eNazionale di PES, ed è molto probabile che qualcuno li abbia notati e subito ingaggiati per non lasciarsi scappare questi talenti. La Lazio ha diramato un comunicato stampa ufficiale per commentare la situazione: “L’ingresso nel mondo degli eSports è un significativo segnale di come il club cerchi costantemente di essere sempre più presente e competitivo in tutti gli ambiti, con un’attenzione particolare agli interessi delle nuove generazioni.

Il progetto, a supporto della strategia di crescita e di valorizzazione del brand Lazio, verrà realizzato in collaborazione con la società Go project che si occuperà di tutti gli aspetti tecnici e di comunicazione. In attesa dell’inizio del primo Campionato eSerieATIM organizzato da Lega Serie A, il team S.S. Lazio eSports parteciperà ad una serie di amichevoli con altri club italiani e internazionali“.

Una scelta davvero saggia quella della Lazio di investire negli eSports, dato il trend in forte crescita del settore. Il momento magari non è dei migliori data l’emergenza Coronavirus, ma è anche grazie a notizie come questa che è possibile capire che l’interesse nell’eSports è sempre alto anche nei momenti di pausa. È molto probabile che vedremo la squadra della Lazio in qualche amichevole durante queste giornate.