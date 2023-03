Dopo le ultime voci si attendeva solo l’ufficialità: l’E3 2023 non si terrà, l’ESA lo ha appena confermato attraverso un comunicato diramato in esclusiva alla nota testata americana, IGN.

Semplicemente, non ha raccolto l’interesse necessario per realizzarlo in modo da mostrare la grandezza, la forza e l’impatto del nostro settore.

L’E3 2023 doveva essere il primo in presenza dopo l’edizione del 2019. Dopo l’abbandono di Microsoft, Tencent, SEGA, Sony, Nintendo e Ubisoft era plausibile che la fiera venisse cancellata per quest’anno, ma a essere sinceri dubitiamo che possa tornare ormai in forze. Le aziende sembrano proiettate all’organizzazione di eventi digitali personalizzati e gestiti autonomamente: meno costosi e più funzionali, i numeri degli anni precedenti lo dimostrano.

Tuttavia per gli appassionati potrebbe essere una gran bella delusione, poiché l’E3 è sempre stato un momento di raccoglimenti per tutti, dall’hype alla voglia di gioire per l’annuncio di un gioco tanto atteso, fino al primo gameplay di un titolo precedentemente mostrato. Insomma, l’E3 è una fiera che ci mancherà, inevitabilmente.

Ma non tutto è perduto, quest’estate avverrà comunque il Summer Game Fest gestito da Geoff Keighley, il giornalista canadese che già ha ottenuto ottimi risultati con i propri eventi (tra cui i The Game Awards). Sicuramente avremo i soliti numerosi annunci durante il mese di giugno, ma anche a luglio e agosto potremmo aspettarci qualcosa, anche considerando che la Gamescom dovrebbe comunque tenersi come di consueto.