L'E3 torna con nuovo format: Sony, Nintendo e Microsoft presenti

L'Entertainment Software Association (ESA) ha annunciato il lancio di una nuova conferenza di gaming chiamata Interactive Innovation Conference (iicon), che si terrà dal 27 al 30 aprile 2026 presso il Fontainebleau Resort di Las Vegas. L'evento è rivolto a "visionari, opinion leader e innovatori" del settore videoludico.

Iicon si propone come una piattaforma per "sfruttare il potere dell'intrattenimento interattivo", coinvolgendo i principali attori dell'industria. Tra le aziende che hanno già confermato la loro partecipazione figurano Microsoft, Sony, Nintendo, Take-Two Interactive, Electronic Arts e Ubisoft. L'evento non sarà aperto al pubblico, ma solo su invito.

Sarah Bond, presidente di Xbox, ha commentato:

"Apprezziamo che l'ESA abbia istituito iicon come piattaforma per approfondire le connessioni tra dirigenti e opinion leader del gaming e di una vasta gamma di settori partner. Insieme collaboreremo, inventeremo e creeremo - e insieme cresceremo tutti".

Iicon non è pensato per sostituire il compianto E3: la conferenza includerà workshop, keynote e opportunità di networking d'élite. Si tratta, quindi, di un approccio diverso rispetto all'E3 che negli anni si era progressivamente aperto anche al pubblico e ai fan, oltre che agli addetti ai lavori.

Negli ultimi anni, molti editori avevano abbandonato E3 preferendo organizzare i propri eventi digitali, come gli State of Play di PlayStation. Questo ha portato anche all'ascesa di nuovi format come il Summer Game Fest di Geoff Keighley - il quale è confermato per il 2026 -.

L'iniziativa dell'ESA di lanciare iicon segna, però, un ritorno dell'associazione nell'organizzazione di conferenze, ma con un focus diverso rispetto a E3. Iicon si configura, infatti, come un'opportunità di networking per dirigenti, complementare ad altri eventi del settore come la Game Developers Conference (GDC) e il D.I.C.E.

Resta da vedere quale impatto avrà questa nuova conferenza sul panorama degli eventi di gaming e se riuscirà a colmare il vuoto lasciato da E3 per quanto riguarda le opportunità di incontro e collaborazione tra i leader del settore.