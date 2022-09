Secondo un post pubblicato su Reddit, per poter aggiornare la grafica dei modelli degli eroi di League of Legends potrebbero volerci non anni, ma decenni. La rivelazione è frutto di un utente della famosa piattaforma, che ha voluto fare un veloce calcolo basato sul numero degli eroi presenti nel gioco e la frequenza d’aggiornamento del titolo.

I giochi online tendono ad aggiornarsi con molta frequenza, non solo inserendo un numero notevole di contenuti, ma anche aggiornando man mano alcune opzioni grafiche. In League of Legends, però, questa operazione potrebbe richiedere diversi anni, per l’esattezza circa due decenni. Come calcolato dall’utente Reddit, infatti, ci sono un totale di 40 eroi del MOBA che avrebbero bisogno di un nuovo aggiornamento. Per poter fare un lavoro del genere, sarebbero necessari almeno due aggiornamenti ogni anno, che porterebbe il totale appunto a vent’anni.

In realtà il calcolo dell’utente è abbastanza approssimativo. Come riportato da PCGamesN, infatti, Riot Games lavora a circa 6 update simili all’anno. Se diamo per scontato che il team di sviluppo manterrà per i prossimi anni la stessa, identica tabella di marcia, allora i modelli di League of Legends ci metterebbero circa 7 anni per essere aggiornati. Un lavoro comunque sia molto lungo e che è frutto dell’incredibile supporto che la software house ha regalato al gioco e ai suoi giocatori dal 2009 a oggi: il MOBA debuttava infatti ben 13 anni fa e da allora si è imposto come uno dei maggiori giochi di successo disponibili su PC.

Preciso o no, è decisamente interessante il calcolo che è stato fatto e dimostra come la community di Riot non sia semplicemente una comunità che si limita a usufruire del contenuto, ma che propone e spesso analizza anche vari aspetti non solo di League of Legends, ma anche di Valorant. Probabilmente, questo trend continuerà anche con il prossimo gioco del team di sviluppo, un misterioso picchiaduro attualmente senza data di lancio.