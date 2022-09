Nel mondo dei videogiochi, pochi sono i titoli di successo che possono essere paragonati a League of Legends. C’è però chi crede che Valorant, titolo prodotto dagli stessi autori del MOBA, possa diventare anche più grande. A svelare il suo punto di vista in merito al team di sviluppo e soprattutto allo shooter tattico ci ha pensato il pro player Khalil Schmidt, in una intervista con Sportskeeda.

Nell’intervista, Schmidt ha dichiarato che guardando ai vari investimenti fatti da Riot Games, Valorant può tranquillamente superare League of Legends e diventare il gioco più importante di Riot Games. Una dichiarazione sostenuta dai vari eventi Esport, come per esempio il Champions e il VCT Master. Senza dimenticarsi, poi, del supporto, che sembra decisamente essere migliore rispetto a quello di League of Legends, frutto ovviamente del know how di Riot Games appreso in oltre 10 anni di attività del MOBA, che ha saputo imporsi come il gioco di riferimento per il genere, soprattutto a livello competitivo.

Chiaramente Schmidt, così come tutti coloro che credono a questa teoria, devono essere consci che ci vorrà ancora un po’ di tempo prima che Valorant spodesti League of Legends. D’altronde, come ogni percorso che si rispetti, titoli del genere hanno bisogno di aggiornamenti continui e appunto di tempo per diventare grandi. Questo vale sia per i giochi di Riot Games, sia per quelli di altri team di sviluppo, come per esempio Rainbow Six Siege: il gioco di casa Ubisoft al lancio venne criticato fortemente da pubblico e critica, ma oggi è un gioco completamente diverso.

Se davvero Valorant diventerà più grande di League of Legends non lo possiamo sapere. La sensazione, però, è che Riot Games sia diventata decisamente abile nel produrre esperienze di questo tipo. Comunque vada, il team di sviluppo sa di avere tra le mani un prodotto decisamente valido e convincente, che può durare per diversi anni.