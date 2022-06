Nel corso delle ultime ore, Riot Games ha annunciato l’arrivo di una nuova patch per League of Legends. L’obiettivo di questo nuovo update sarà quello di depotenziare Bel’Veth, ritenuta forse fin troppo forte per il gioco. I motivi dietro questa patch sono celati dietro il rateo di vittorie nelle partite competitive.

Come riportato da Riot Games, Bel’Veth ha infatti una media del 55% di partite vinte, mentre sta raggiungendo il 50% per i rank più alti. Tutto questo ha allarmato il team di sviluppo, che sta decidendo di correre ai ripari, decidendo di depotenziare la Campionessa di League of Legends. Il win rate di Bel’Veth è aumentato infatti a dismisura fin da quando è stata rilasciata, e per riequilibrare il gioco saranno necessari dei cambiamenti che saranno lanciati con la patch 12.12 del gioco.

“Il suo win rate era del 37% nelle modalità competitive, ma ha cominciato a raggiungere il 50%”, le parole di August Browning, sviluppatore di Riot Games. Statistiche che ovviamente non possono essere sottovalutate e per cui è necessario un intervento, al fine di ribilanciare completamente il gioco. Ordinaria amministrazione per i titoli multiplayer: qualsiasi gioco ritenuto competitivo e che dispone di un circuito Esport, ricco di premi in denaro, deve necessariamente passare sotto alcune revisioni. Siano esse mappe, personaggi o anche vere e proprie meccaniche di gioco.

Why are we nerfing Bel'veth? Her winrate in skilled/elite play, despite starting at 37%, is starting to reach 50%. Her average MMR winrate is 55%. All are still climbing by the day. That's pretty strong for a champion who's only been out 1 week. pic.twitter.com/VInT7kW3YQ — August (@RiotAugust) June 14, 2022

La patch sarà lanciata il 22 giugno 2022 e includerà un nerf per alcuni suoi attacchi, alcune sue abilità e molti altri aspetti. Nonostante questi depotenziamenti, ci sarà anche un buff (ovvero un potenziamento) per l’early game, con un leggero aumento del range di attacco, oltre che un bonus per la sua passiva. Tutti i dettagli sulla patch sono visibili sull’account Twitter di Tim, uno dei Game Designer di League of Legends, e potete visualizzarli tramite questo link. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.