Su Xbox Game Pass arriveranno anche i giochi di Riot Games. L’annuncio è arrivato dallo showcase del brand della casa di Redmond dedicata ai videogiochi, a inizio conferenza, con un lungo trailer che ha mostrato le produzioni attualmente disponibili prodotte dal team di sviluppo statunitense.

Il servizio di casa Microsoft accoglierà praticamente tutti i giochi di Riot Games, compresi Valorant, League of Legends e Teamfight Tactis. I giochi non saranno però disponibili su console: non si tratta infatti di un annuncio volto all’annuncio di alcuni porting. I giochi saranno disponibili sì su Xbox Game Pass, ma solamente per console e PC.

Come abbiamo detto in apertura della news, la notizia è stata annunciata con un trailer, di cui potete vedere i dettagli più in basso. A fine video sono anche evidenziati i bonus di cui i giocatori godranno una volta scaricati i giochi tramite il servizio di casa Microsoft, tra cui un boost di punti esperienza.

Non c’è ancora una data di uscita dei giochi su Xbox Game Pass. Restiamo in attesa di ulteriori notizie in merito da parte di Riot Games. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.