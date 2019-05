Un leak svela un’immagine della Stagione 9 di Fortnite

Un leak svela la prima immagine della Stagione 9 di Fortnite. Nonostante la bassa qualità si può intravedere qualche piccolo dettaglio

Mentre l’attuale stagione di Fortnite giunge alla conclusione, ecco che arrivano nuove e invitanti informazioni sulla nuova Stagione 9. Dopo i tanti rumor sulla tanto attesa nuova stagione del battle royale di Epic Games, e la possibile data di arrivo, arriva adesso in anticipo un leak dove come immagine troviamo la prima della nuova stagione.

La nuova immagine è stata pubblicata per errore sul profilo asiatico di Fortnite, e mostra uno sfondo viola con dei cristalli sospesi. Sul lato destro il volto di quello che sembra la nuova e tanto vociferata skin K-pop, che non è mai stata introdotta all’interno del mondo di gioco nonostante fosse presente tra i file di gioco.

Purtroppo la bassa qualità dell’immagine non permette di trarre conclusioni su nuovi dettagli sulla Stagione 9, ma non possiamo escludere che si tratti di un vero e proprio fake realizzato ad arte. Di solito le immagini teaser che pubblica Epic Games nascondono qualche riferimento ai nuovi contenuti che sono in arrivo e, a differenza delle stagioni precedenti, questa non sembra essere sul filone utilizzato dalla nota software house.

Ovviamente non ci resta che attendere ancora un po’ di tempo prima di trarre conclusioni sulla notizia in questione. Vi ricordiamo però che c’è una possibilità che nel corso del pomeriggio i profili social di Fortnite ed Epic Games possano pubblicare qualche altra informazioni in più, e magari anche l’immagine ufficiale. Stando alle recenti voci di corridoio la nuova stagione potrebbe vedere il ritorno del cubo viola Kevin e il tema principale potrebbe essere il viaggio nel tempo.

Vi ricordiamo inoltre che le prove creative della Fortnite World Cup 2019 sono iniziate, qui trovate tutte le informazioni. Se invece volete rimanere aggiornati su tutto quello che succede nel mondo di gioco di Fortnite vi invitiamo a seguire la nostra pagina dedicata al gioco.