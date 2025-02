Lies of P: Overture, annunciato il DLC del souls-like di successo

Neowiz e Round8 Studio hanno annunciato Lies of P: Overture, l'espansione prequel del soulslike ispirato a Pinocchio (acquistabile su amazon), durante lo State of Play. Il DLC, in uscita nell'estate 2025 su PC, PlayStation e Xbox, esplorerà gli eventi che hanno portato alla Follia dei Burattini, la storia raccontata nel gioco originale.

Il trailer di gameplay rivela nuove ambientazioni, boss inediti e personaggi misteriosi che guideranno i giocatori attraverso gli scenari del DLC. Jiwon Choi, game director di Round8 Studio, ha dichiarato: "Lies of P: Overture ci darà l'opportunità di esplorare a fondo il passato e il presente di questo universo."

In Lies of P: Overture, i giocatori controlleranno nuovamente il burattino di Geppetto, ma questa volta verranno trasportati indietro nel tempo grazie a un misterioso artefatto. L'obiettivo sarà esplorare la città di Krat nel suo periodo di massimo splendore, prima della ribellione dei burattini.

Il DLC offrirà una versione alternativa dello scenario principale di Lies of P, arricchita da: scorci inediti della città, nuovi nemici nascosti, l'incontro con Lea, la leggendaria Stalker

L'espansione introdurrà anche elementi di gameplay inediti, tra cui: la possibilità di forgiare nuove armi, un nuovo stile di combattimento e avversari più potenti che mai

Questi elementi saranno fondamentali per la sopravvivenza del protagonista nell'intricata trama temporale di Lies of P: Overture, che promette di svelare i segreti nascosti dietro la Follia dei Burattini e le origini della storia di Pinocchio in questo affascinante universo alternativo.