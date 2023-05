Anche Logitech G si lancia nel mondo delle “macchine da gioco portatili” con Logitech G Cloud, una piattaforma pensata per videogiocare in mobilità e in cloud gaming; un’idea in collaborazione con il colosso Tencent che cerca di portarsi avanti in un mercato in costante crescita e destinato a soppiantare sul lungo periodo moltissimi dispositivi.

Nel corso dei giorni scorsi ho avuto modo di provare per svariate ore questa “console” di Logitech G, rimanendo sorpreso dalla cura nei materiali e nella realizzazione generale del dispositivo, ma allo stesso tempo abbastanza dubbioso su alcune scelte adottate per quanto concerne l’hardware e il prezzo di lancio. In questo articolo cercherò di raccontarvi la mia opinione nei confronti di un prodotto interessante, ma forse troppo limitato.

Logitech G Cloud, come è fatta

Logitech G Cloud è un dispositivo Gaming Handheld, quindi portatile e sfruttabile ovunque si voglia. Le sue dimensioni sono ridotte, infatti misura solamente 256,84 x 117,21 x 32,95 mm e il peso è di appena 463 grammi. Esteticamente è molto godibile: si presenta con un bel colore bianco e qualche accenno di giallo nel tasto Logitech G (presente in basso a sinistra) e nella base degli analogici.

Il layout dei tasti è quello tipico Xbox: croce direzione e bottoni A, B, X e Y posizionati come in un classico pad Microsoft. Presenta due grilletti e due dorsali, completandosi con un bottone home e due tasti presenti ai lati superiori che fungono da “Start” e “Select”; al centro un bel display Full HD IPS LCD 7 pollici da 60 Hz con tanto di touch a corredo.

Logitech G Cloud

Per quanto riguarda la connettività, abbiamo un ingresso USB Type-C per la ricarica rapida; un’entrata jack da 3,5mm e la possibilità di inserire una Micro SD per l’espansione dello spazio d’archiviazione.

Di seguito potete leggere le altre specifiche tecniche per avere un po’ più chiara la console nei dettagli hardware.

Specifiche tecniche

Processore Qualcomm Snapdragon 720G – CPU Octa-core 2,3 GHz Display IPS LCD 1920 x 1080 60 Hz da 7” (Multi-Touch) Audio Altoparlanti stereo, microfono, connettore cuffia jack 3,5mm Wi-Fi e Bluetooth Radio Wi-Fi dual-band, 2,4 GHz e 5 GHz – Bluetooth 5.1 Spazio d’archiviazione 64 GB espandibile con MicroSD Batteria Batteria da 23,1Wh Dimensioni 256,84 x 117,21 x 32,95 mm Peso 463 grammi

Come potete notare, l’hardware non è certamente dei più al passo con i tempi, ma la volontà di Logitech G e Tencent era di puntare principalmente sul game streaming. Concordo con questa cosa? Non esattamente, e più avanti cercherò di spiegarvi il perché.

Logitech G Cloud

A ogni modo, Logitech G Cloud non è altro che un mini tablet Android 11 (anche qua ce ne sarebbe comunque da ragionare sul perché sia stata scelta questa versione) con la possibilità di giocare, ma anche eventualmente di navigare in rete e guardare film e serie TV, dopotutto potete accedere al Play Store di Google e scaricare qualsiasi cosa voi vogliate.

Logitech G Cloud, la mia esperienza

Dopo avervi dato una prima infarinatura generale sulla piattaforma è tempo di raccontarvi la mia esperienza con questo prodotto. Qualche mese fa ebbi la fortuna di provarlo in anteprima a Berlino, anzi, a essere onesti, sono stato uno dei primi italiani a metterci le mani sopra. Già ai tempi raccontai di come potenzialmente poteva davvero dire la sua in un mercato come quello del cloud, che oggi si affida quasi e unicamente agli smartphone e periferiche associate.

La mia opinione non cambia: l’idea di Logitech G è davvero interessante e mi auguro che possano continuare a svilupparla. Ma devo essere sincero, seppur in generale G Cloud funziona per quello che è pensata per fare, ha diverse criticità che mi sento di esporre, anche per sottolineare che non basta stringere degli accordi per entusiasmare le persone, ma serve anche ragionare sul pubblico e su quello che si cerca.

Il Cloud Gaming

Logitech G Cloud è una console portatile per il gaming, ma quello che è un controsenso in tutto questo è che non dispone della possibilità di installare una SIM e quindi giocare in mobilità. Da questo punto di vista, a meno che voi non abbiate a disposizione una connessione Wi-Fi, non potete sfruttarla per praticamente nulla. Si tratta di una scelta che io non condivido e che limita di tanto la piattaforma, non tanto per il cloud gaming, ma anche per il gaming standard.

A ogni modo, come si comporta con game streaming? Come specificato, Logitech G e Tencent hanno co-sviluppato questa macchina stringendo accordi principalmente con Xbox (Xbox Game Pass), Nvidia (GeForce Now) e Steam (Steam Link) così da poter avviare i loro videogiochi con la rete internet. Al netto di avere una buona connessione, il gameplay va liscio e senza troppi intoppi. Avrei preferito il supporto al Wi-Fi 6, essendo per l’appunto una macchina sviluppata per il cloud gaming, ma la connessione fa comunque il suo dovere.

Logitech G Cloud

Xbox Game Streaming posta ancora parecchie incertezze, ma qui la colpa è certamente dei server Microsoft e non di Logitech; in Italia, infatti, il cloud di Xbox fatica davvero a funzionare in maniera adeguata, anche a causa di infrastrutture abbastanza antiquate. Le cose con GeForce Now e Steam Link funzionano nettamente meglio, ma in questi casi bisogna possedere i giochi. Per fortuna, chi acquista Logitech G Cloud potrà ottenere un abbonamento di sei mesi a Xbox Game Pass Ultimate, un mese di GeForce Now (Priority) e un mese di Shadow PC.

Il gaming in mobilità classico

Se sull’aspetto principale le cose vanno adeguatamente, su quello secondario (ma assolutamente non meno importante) ci sono dei problemi. Logitech G e Tencent hanno sviluppato una macchina incentrata sul game streaming, vero, ma l’investire così poco sull’hardware interno non è stata una buona idea. G Cloud monta infatti uno Snapdragon 720G, un processore estremamente vecchio (quasi 5 anni), che già tre anni fa era considerato fascia media e oggi non può che essere fascia bassa.

I giochi mobile partono, ma sono molto limitati in termini di resa grafica e fluidità, oltre al fatto che molti di loro sono poco giocabili visto che non sfruttano i comandi e necessitano obbligatoriamente del touch, che onestamente diventa complicato da utilizzare con una piattaforma di questa tipologia. Logitech ha pensato a una modalità “Laboratorio” che forza l’utilizzo classico da gamepad sulle esperienze mobile classiche, ma non sempre funziona ed è comunque in sperimentazione.

Inoltre, senza la possibilità di giocare con una SIM, molti di questi giochi risultano davvero poco interessanti visto che normalmente sono ideati per farsi giusto qualche minuto sui mezzi pubblici.

Esperienza generale

A conti fatti, però, com’è giocare con questa Logitech G Cloud? Piacevole, perché come specificato prima, l’ergonomia, l’assetto asimmetrico e il grip rendono piacevole qualsiasi sessione di gioco, anche duratura.

Bene o male sono rimasto soddisfatto anche dalla corsa dei vari bottoni, rimanendo però scettico su due particolarità: i grilletti e gli analogici. Nel primo caso li ho trovati davvero troppo piccoli e le dita tendono a scivolare in determinati videogiochi (in particolar modo gli sparatutto in prima persona), li avrei preferiti leggermente più grandi. Gli analogici, invece, offrono una buona gomma, ma sono poco incavati e questo non permette al pollice di avere una buona presa.

Logitech G Cloud

Per il resto ho davvero poco da esprimermi, secondo me è godibile videogiocare con questa macchina, anche pensando al fatto che lo schermo è molto buono, il touch funziona bene e l’Android custom con la home di Logitech è ben chiara e comoda da utilizzare. Inoltre, cosa non da poco, il fatto che pesi così poco e che non scaldi praticamente nulla e che abbia quasi 12 ore di autonomia è chiaramente un valore aggiunto da non sottovalutare

Tuttavia, viene però da chiedersi, tutto questo vale davvero 359,90 euro? Considerando che con 50 euro in più si può acquistare una Steam Deck base, la mia risposta è scontata. Il punto è che tutti abbiamo uno smartphone o un tablet e associare un controller o acquistare un gamepad dedicato al gaming in mobilità è drasticamente più conveniente che acquistare una macchina così limitata a un prezzo comunque alto. Va però ribadito: Logitech G Cloud è una console molto interessante e ben costruita, e non nego che con gli opportuni miglioramenti con una eventuale versione 2.0 possa davvero dire la sua, magari in un momento storico dove il Cloud Gaming possa cominciare a ritagliarsi una fetta di mercato più ampia rispetto a quella attuale.