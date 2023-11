Luna, il cloud gaming di Amazon arriva anche in Italia

Il cloud gaming negli ultimi anni, nonostante il fallimento del progetto Google Stadia, si sta espandendo sempre di più, con svariate aziende che stanno decidendo di puntarvi, tra cui in primis gli stessi Xbox e PlayStation. Da oggi, però, un altro combattente si unisce alla lotta: il servizio di cloud gaming Amazon Luna è finalmente disponibile anche in Italia, offrendo un'esperienza di gioco simile allo streaming di film, senza la necessità di costosi dispositivi o lunghi download.

Luna offre le stesse funzionalità già presenti negli Stati Uniti, Regno Unito, Germania e Canada, con una vasta selezione di giochi per tutti i gusti, dai titoli AAA ai classici retrò. L'accesso è possibile su diversi dispositivi supportati, tra cui lettori multimediali Fire TV, smart TV, tablet Fire, PC, Mac, Chromebook, iPhone, iPad, dispositivi mobili Android e alcune smart TV di Samsung e LG.

Oltre a Luna, Amazon ha migliorato l'interfaccia utente di Fire TV per i clienti in Italia, Francia e Spagna, introducendo una nuova sezione dedicata a tutti i giochi. La sezione Giochi riunisce i migliori giochi e contenuti per Fire TV in un unico luogo, accessibile selezionando la sezione Giochi nella tab Trova di Fire TV.

Amazon Luna, le tipologie di abbonamento

Il cloud gaming di Luna si divide in svariati abbonamenti: per i clienti Amazon Prime ci sono offerte speciali che consentono di giocare a Fortnite, Trackmania e ad alcuni giochi in rotazione senza costi aggiuntivi. Per iniziare a giocare, infatti, vi basterà collegarvi a luna.amazon.it. Inoltre, grazie alla partnership con Ubisoft è anche possibile collegare il proprio account per accedere a giochi Ubisoft presenti nella propria libreria o acquistarne di nuovi.

L'opzione di abbonamento Luna+, invece, offre una vasta libreria di giochi di tutti i generi a 9,99 euro al mese, con la possibilità di una prova gratuita di 7 giorni. Vi è poi Ubisoft+, che consente l'accesso a tantissimi titoli Ubisoft (tra cui le nuove uscite sin dal day one), come Assassin's Creed, Rainbow Six e Far Cry per 17,99 euro al mese. Infine, Jackbox Games, disponibile solo su Luna, offre tantissimi party game popolari ad appena 4,99 euro al mese.

Il controller Luna

L'arrivo di Amazon Luna in Italia non poteva non essere accompagnato da un'altra novità: parliamo del controller Luna, progettato appositamente per essere utilizzato durante il cloud gaming e ottimizzato per ridurre la latenza di gioco. Il pad è ora disponibile anche in Italia a un prezzo promozionale di lancio di 39,99 euro invece di 69,99 euro fino al 27 novembre.

Il Controller Luna, progettato su misura per Amazon Luna, garantisce un'esperienza di gioco uniforme su Windows, Mac, Fire TV, Fire tablet, iPhone, iPad, Chromebook e dispositivi Android. Grazie alla sua tecnologia Cloud Direct il pad si connette direttamente ai server di gioco personalizzati di Amazon, offrendo un gameplay a bassa latenza.

È possibile passare senza soluzione di continuità da uno schermo all'altro durante le sessioni di gioco su Luna, mettendo in pausa su un dispositivo e riprendendo esattamente da dove hai lasciato su un altro. Il controller permette anche lanciare di lanciare i giochi con facilità sfruttando Alexa, chiedendo semplicemente, per esempio, "Alexa, gioca a Team Sonic Racing su Luna".