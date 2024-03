Gioca in cloud con Logitech G Cloud e risparmia sull'acquisto

Il cloud gaming sta acquisendo una crescente popolarità, evidenziato anche dal recente lancio di Luna in Italia, la piattaforma di Amazon dedicata al gaming basato su cloud. Questo interesse crescente ha stimolato l'investimento anche nello sviluppo di console portatili progettate per il cloud gaming. Tra queste spicca la Logitech G Cloud, che oggi attira l'attenzione anche per il suo prezzo più accessibile grazie a una riduzione di prezzo applicata da Amazon, che vi permette di acquistarla a soli 357,76€.

Logitech G Cloud, chi dovrebbe acquistarla?

La Logitech G Cloud è una console portatile ideale per gli amanti del gaming che desiderano l'esperienza del cloud senza vincoli. Con una batteria dalla lunga durata e uno schermo touchscreen da 7 pollici Full HD, questa console offre oltre 12 ore di gioco ininterrotto, rendendola perfetta per chi non vuole preoccuparsi di ricariche frequenti.

Al prezzo di 357,76€, molto inferiore rispetto ad alcune altre soluzioni simili, è una scelta conveniente per coloro che cercano una console portatile leggera (solo 463 grammi) ma potente per il gaming in movimento. Gli appassionati di giochi AAA avranno l'imbarazzo della scelta, grazie all'integrazione con Xbox Cloud Gaming (Beta), NVIDIA GeForce NOW e l'accesso a molti altri servizi cloud tramite Google Play Store.

La consigliamo quindi agli utenti desiderosi di godere di un'esperienza di gioco coinvolgente e flessibile, potendo giocare a distanza con app come Xbox Remote Play e Steam Link. Il suo design ergonomico, completo di feedback aptico, giroscopio e controlli rimappabili, la rende un prodotto competitivo e adatto a lunghe sessioni di gioco.

Vedi offerta su Amazon