Mad Box: Slightly Mad Studios annuncia una nuova console, in uscita fra circa tre anni

Abbiamo parlato da poco di Slightly Mad Studios e di Project CARS 3, il nuovo simulatore di guida che promette di essere il successore spirituale di Need for Speed Shift. Lo studio, però, non è impegnato solamente sul software. Il CEO Ian Bell ha infatti rivelato che stanno sviluppando una nuova console (la Mad Box) che supporterà la VR.

Tutto è partito da un tweet, che potete vedere poco sotto. Successivamente Ian Bell ha rivelato che la console sarà distribuita fra circa tre anni e che sarà una piattaforma simile a Xbox e PlayStation.

La Mad Box supporterà la maggior parte dei caschi VR e le specifiche saranno equivalenti “ai PC di fascia alta che saranno disponibili fra due anni”. Pare che Slightly Mad Studios stia iniziando a parlare con i produttore delle componenti e quindi non può rivelare più dettagli in questo momento.

La console promette una risoluzione 4K e la VR a 60 FPS per occhio, secondo le parole di Bell. Per quanto riguarda i giochi, Bell afferma che permetterà la pubblicazione dei videogame di qualsiasi studio, vecchi o nuovi. I titoli nuovi potranno inoltre sfruttare il motore di sviluppo gratuito offerto dal team. L’engine sarà cross-platform, ma gli sviluppatori potranno anche decidere di pubblicare esclusivamente sulla Mad Box.

Bell ha affermato che, a suo parere, “l’industria [videoludica] è troppo monopolizzata.” Ritiene che “la competizione sia salutare“. La console punta a essere distribuita a livello mondiale e il team sta già parlando con quelle aree del mondo che “non sono particolarmente aperte ad altri venditori, in questo momento.”

What is the Mad Box? It's the most powerful console ever built… It's literally 'Mad'… You want 4k, you want VR at 60FPS? You want a full engine for free to develop your games on it? You have it.

— Ian Bell SMS (@bell_sms) January 2, 2019