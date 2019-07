Man of Medan: ecco le funzioni multigiocatore dell’horror di Supermassive Games

Man of Medan proporrà una serie di funzioni multigiocatore sia online che in locale: ecco come potremo condividere le nostre avventure horror.

Bandai Namco Entertainment ha svelato le nuove modalità multigiocatore online e offline di Man of Medan, ovvero il primo gioco horror della The Dark Pictures Anthology. Tramite queste feature, i giocatori potranno condividere le proprie avventure con gli amici. Sia Man of Medan che i capitoli successivi conterranno due modalità multiplayer, oltre alla campagna in singolo.

Per iniziare, ci sarà la Modalità Storia Condivisa che permette di giocare in cooperativa online con un’altra persona. Entrambi i giocatori esplorano gli ambienti di gioco, prendendo le proprie scelte e agendo come meglio credono, influenzando quindi la storia e il destino dei personaggi. Alcune fasi di gioco cambiano ed è possibile scoprire nuove informazioni, luoghi e orrori.

Abbiamo poi la Modalità Serata al cinema, pensata per il gioco locale. Con un solo controller è possibile giocare con gli amici (quattro al massimo). Ogni persona interpreta uno dei personaggi e compie le proprie scelte. Al termine della partita, ogni giocatore viene valutato a seconda delle azioni compiute.

“Siamo davvero felici di svelare due nuove e diverse modalità prima del lancio del primo titolo della The Dark Pictures Anthology. Dalle reazioni dei fan a Until Dawn, sapevamo che il multiplayer era una delle funzionalità più richieste per Man of Medan, perciò siamo sicuri che i giocatori apprezzeranno la possibilità di affrontare gli orrori del mondo di gioco da un nuovo punto di vista”, ha dichiarato Pete Samuels, produttore esecutivo e direttore della serie The Dark Pictures Anthology in Supermassive Games.

“Fin dall’inizio abbiamo progettato Man of Medan, e ogni altro titolo in The Dark Pictures Anthology, pensando sia alle modalità giocatore singolo che a quelle multiplayer. Ora, nella modalità Storia Condivisa, i giocatori potranno provare due punti di vista diversi delle stesse scene con le azioni di ognuno che influenzeranno la storia… e il destino… dell’altro”.

Vi ricordiamo che il gioco sarà disponibile a partire dal 30 agosto 2019 su PC, PlayStation 4, Xbox One. Abbiamo anche avuto modo di provare il gioco in prima persona: nella nostra anteprima potete leggere le nostre prime impressioni. Diteci, cosa ne pensate di queste modalità multigiocatore? Vi sembrano interessanti?