Uno dei giochi più attesi per Nintendo Switch è sicuramente Mario + Rabbids Sparks of Hope. Il sequel del primo gioco, che debuttò nel 2017 per la console della casa di Kyoto, potrebbe essere decisamente più vicino di quanto pensassimo. Nel corso della notte italiana, infatti, Ubisoft ha svelato per errore quella che sembra essere la data di uscita del nuovo gioco ideato dalla sua divisione milanese.

Come riportato su Twitter, infatti, una delle divisioni di Ubisoft ha aggiornato la pagina prodotto di Mario + Rabbids Sparks of Hope. Probabilmente un errore, forse dovuto al fuso orario, che però ha svelato quello che serviva: l’esistenza di una Gold Edition del gioco e ovviamente la sua data di uscita. Ubisoft ha successivamente messo offline la pagina, ma non prima che diversi utenti del social network (tra cui Nibellion) catturassero la schermata incriminata.

Secondo quanto riportato sulla pagina del negozio virtuale del publisher e sviluppatore franco canadese, Mario + Rabbids Sparks of Hope sarà disponibile a partire dal 20 ottobre 2022, salvo ovviamente colpi di scena dell’ultimo minuto. Non ci sono indicazioni sul prezzo, ma sui contenuti della Gold Edition sì. Come riportato da uno screenshot dello store, la Gold Edition includerà il gioco base e il pass stagione, che darà accesso ai contenuti aggiuntivi con nuovi elementi per la storia, nuovi eroi, nuove quest e nuove battaglie. Incluso anche il Galactic Prestige Pack, con tre skin per le armi disponibili all’inizio della storia.

Looks like Mario + Rabbids: Sparks of Hope launches October 20https://t.co/wr06c8pVBB pic.twitter.com/wnxHhQt4qY — Nibel (@Nibellion) June 27, 2022

Oltre al sequel dello strategico, il Nintendo Direct Mini di oggi dovrebbe svelare alcune novità in merito ad altri giochi di terze parti in arrivo sulla console del colosso nipponico. La possibilità di vedere Bayonetta 3 però è decisamente ridotta al lumicino: il gioco è infatti sviluppato da PlatinumGames, ma pubblicato da Nintendo, e lo rende di fatto un vero e proprio first party. Potrebbe anche esserci spazio per qualche nuovo annuncio, ma al momento non ci sono indicazioni in merito.