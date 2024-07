Le migliori cover Nintendo Switch, Lite e OLED (Luglio 2024)

Come scegliere le migliori cover per Nintendo Switch

Che voi vogliate personalizzare la vostra console ibrida o semplicemente proteggere il dispositivo dagli urti in una maniera efficiente, questa guida all'acquisto delle migliori cover Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite e Nintendo Switch OLED farà sicuramente al caso vostro. In questo articolo abbiamo raccolto i migliori prodotti disponibili sul mercato per proteggere la vostra console preferita in portabilità, personalizzare un po' l'estetica dei Joy-Con rendendoli al contempo più protetti e, magari, anche più confortevoli per le vostre mani.

Nei prossimi paragrafi troverete quindi le nostre proposte: abbiamo inserito diversi tipi di cover, da quelle dotate di grip a quelle in TPU, per garantire una migliore protezione alla vostra Nintendo Switch in caso di urti.

Starà a voi scegliere se andare con quelle più complesse, che andranno a conferire un look del tutto rinnovato al vostro dispositivo, o se andare con quelle più semplici, così da non snaturare troppo il suo aspetto naturale.

Qualunque sia lo scopo per cui state cercando una cover adatta alla vostra Nintendo Switch, in questa guida troverete soluzioni per i vostri interessi. Prima di consultare la lista che abbiamo preparato, però, fate anche un salto nella guida alle migliori custodie per Nintendo Switch, Lite e OLED, nella guida ai migliori Joy-Con alternativi e nella guida ai migliori accessori per Nintendo Switch.

Come scegliere le migliori cover per Nintendo Switch

Procurarsi una cover protettiva idonea alla propria console non è qualcosa di immediatamente intuitivo, in primo luogo perché esistono tanti tipi di cover diversi, da quelle morbide antiurto, fino a quelle che sostituiscono la scocca originale delle console. In secondo luogo, esistono per il momento 3 diversi tipi di Nintendo Switch (e conoscendo come lavora Nintendo, sappiamo bene che presto potrebbero arrivarne altre versioni). Prima di scegliere la cover ideale per voi, fate quindi attenzione a questi parametri: modelli, materiali, funzionalità aggiuntive, accessori e prezzo.

Come scegliere il giusto modello?

Per molte persone può essere una cosa scontata, ma se siete semplicemente in cerca di regali per i figli e nipoti, fate attenzione alle cover che scegliete perché queste vengono prodotte su misura per le console, in maniera analoga a quanto succede con i tanti tipi diversi di smartphone: ciò vuol dire che se comprate una cover per Nintendo Switch, è impossibile che possa adattarsi anche a Nintendo Switch Lite o a Nintendo Switch OLED. Tenete bene a mente il modello di Nintendo Switch per cui dovete comprare una cover prima di procedere con l'acquisto e fate sempre affidamento alle icone poste sulle confezioni che indicano con quale modello di console siano pienamente compatibili.

Quali materiali scegliere?

Non c'è una formula magica sempre adatta per capire quale siano i materiali più resistenti agli urti della console, ma l'importante è avere una cover per Nintendo Switch che riesca a proteggere i danni di lieve e media entità. La scelta tra materiali più rigidi, come la plastica, o più malleabili come il silicone, è più una prerogativa delle vostre abitudini e delle vostre necessità in termini di resa al tatto.

Fate solo attenzione sempre al form factor della vostra cover per Nintendo Switch: un corpo unico prodotto in TPU spesso favorisce meglio la protezione da urti di media entità (quali cadute da altezze di massimo un metro), laddove una cover in plastica rigida, magari aperta nella parte superiore in modo da permettere la rimozione dei Joy-Con, sicuramente è più indicata per proteggere da graffi e abrasioni, generate dall'utilizzo quotidiano, ma non per resistere a una caduta accidentale.

Quali parti della console proteggere?

Molti modelli di cover per Nintendo Switch presentano una struttura suddivisa in tre parti. Questo permette di coprire individualmente il corpo della console e i due Joy-con per permettere di sganciarli liberamente senza dover rimuovere la cover. Questa soluzione, però, per quanto risulti pratica non è assolutamente la migliore in termini di protezione in quanto molte parti della vostra Nintendo Switch rimarranno esposte a danni accidentali proprio in virtù del dover lasciare liberi i due alloggiamenti dedicati ai controller.

Il nostro consiglio in questo specifico caso è quello di pensare inizialmente alle vostre esigenze. Se vi serve un maggior confort e una protezione da graffi accidentali, allora potete optare per un grip come quello prodotto da Skull & Co. In alternativa, se dovete difendere la vostra console completamente da ogni sorta di urto, optate per una cover in silicone che protegga interamente la vostra console.

Se invece volete stare tranquilli, e non vi interessa particolarmente sfruttare la console con il dock, optate per il Nitro Deck, così avrete una protezione totale per la vostra console, un grip migliorato, controlli decisamente più precisi e confortevoli e una protezione totale per la vostra console.

Funzionalità aggiuntive

Compito di una cover per Nintendo Switch è ovviamente proteggere la console dagli urti, ma la scelta di questo o quel prodotto non si basa solo su questo singolo elemento, o sull'estetica: molte delle cover che vi abbiamo proposto propongono delle funzioni aggiuntive che potrebbero rivelarsi utili ai differenti utilizzi che si andranno a fare in mobilità.

Alcune cover per Nintendo Switch, difatti, offrono delle porzioni di corpo dedicate allo stoccaggio delle cartucce, altre includono delle cover persino per le levette analogiche, altre ancora offrono due grip per garantire maggiore ergonomia. Le scelte e le opzioni sono davvero tante e abbracciano la maggior parte dei casi d'uso degli utenti, anche di quelli più esigenti.

Accessori extra

Come avrete notato, molte cover per Nintendo Switch sono vendute in bundle con kit di accessori di varia natura. Pensate bene a cosa potrebbe farvi comodo prima di procedere con l'acquisto: una custodia protettiva può tornare utile nei trasporti, un porta-cartucce esterno può garantirvi di portare con voi più giochi senza appesantire eccessivamente la vostra console con una cover pensata per quello scopo, dei cappucci per gli analogici possono proteggerne il loro materiale delicato da una forte sudorazione e un vetro temprato è noto che sia indispensabile per proteggere lo schermo della vostra console.

Il nostro consiglio, quindi, è di non cercare sempre una cover priva di accessori aggiuntivi perché in molte occasioni si possono rivelare molto più utili di quello che pensate, oltre che permettervi di risparmiare nell'acquisto degli stessi accessori separatamente in un secondo momento.

Su che prezzo orientarsi?

Quando si sceglie una cover per Nintendo Switch, così come per qualsiasi altro prodotto, inevitabilmente si finisce per far prendere la decisione finale al nostro portafogli, orientandosi istintivamente sui modelli che rientrano nel tetto massimo a nostra disposizione. Non sempre però un prezzo alto equivale a un migliore livello di protezione, in quanto moltissimi fattori che vanno a determinare il prezzo si basano principalmente sulle opzioni aggiuntive offerte dalle varie cover per Nintendo Switch, sulla cura dei dettagli durante il processo di fabbricazione, sulla tipologia di materiali utilizzati e, infine, sull'importanza del brand, o del marchio in licenza con le quali sono personalizzate.

Questo per dirvi molto chiaramente che se il vostro obiettivo è semplicemente quello di proteggere la vostra Nintendo Switch con una cover in silicone trasparente, non c'è bisogno di orientarsi sui modelli più cari in quanto le differenze fra i vari tagli di prezzo potrebbero ridursi, molto banalmente, alla capacità del TPU di non ingiallire eccessivamente nel corso dei mesi.