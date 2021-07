Marvel’s Avengers: Spider-Man si sta preparando ad arrivare su PS4 e PS5

Quando il progetto Marvel’s Avengers di Crystal Dynamics fu annunciato, tutti i videogiocatori e gli appassionati dei personaggi Marvel furono colti da una grossa curiosità nei riguardi del titolo. A gioco uscito, però, il progetto non riuscì a colpire nel segno, lasciando un po’ di amaro in bocca i tantissimi appassionati che attendevano questo gioco. Ora il titolo sta continuando la sua espansione con le operazioni dedicate a nuovi personaggi, e da quel che sembra sta per arrivare anche un amatissimo super eroe.

Ovviamente parliamo di Spider-Man, un supereroe che nel corso degli anni ha saputo ammaliare diverse generazioni tra storie a fumetti, serie animate, grandi blockbuster cinematografici e videogiochi. Sapevamo già che l’arrivo dell’Uomo Ragno in Marvel’s Avengers sarebbe stato un qualcosa di esclusivo per i soli possessori di PS4 e PS5, ma quel che era ancora avvolto nel mistero era una possibile finestra di lancio di questo atteso contenuto DLC.

Quel che fa drizzare le antenne agli appassionati di Spider-Man, è un commento di Anthony Garttmeyer, Lead Animator di Crystal Dynamics, all’interno di un podcast. L’animatore ha chiarante detto, durante la chiacchierata, che l’arrivo dell’Uomo Ragno in Marvel’s Avangers è atteso per la fine del 2021. Nello specifico, Garttmeyer cita espressamente una finestra di lancio che coincide con gli ultimi mesi dell’anno corrente.

https://twitter.com/PlayAvenger/status/1411679411036999682

Al momento l’animatore non si è sbilanciato oltre, e quel che possiamo immaginare è che la macchina comunicativa relativa all’arrivo di Spider-Man possa azionarsi poco dopo l’aggiunta del prossimo supereroe: ovvero Black Panther, atteso per il mese di agosto. Il rilascio di Spider-Man in Marvel’s Avengers nei mesi finali del 2021 avrebbe anche un duplice senso, dato che proprio in quel periodo dell’anno arriverà nei cinema anche il film Spider-Man no Way Home.