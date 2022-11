Con l’incredibile numero di produzioni targate Marvel uscite in questi ultimi anni, anche nel mondo dei videogiochi gli eroi e i villain della casa delle idee hanno trovato terreno fertile. Il Marvel Cinematic Universe, infatti, non è affatto l’unico modo per vivere nuove avventure inedite con questi innumerevoli personaggi dai poteri sempre più affascinanti. Ora, grazie a Marvel’s Midnight Suns anche gli amanti degli strategici a turni potranno presto godere di una nuova esperienza supereroistica tutta da scoprire.

Marvel's Midnight Suns

Sebbene il nuovo gioco di Firaxis Games, già autori dell’acclamato XCOM (potete acquistare il secondo capitolo su Amazon), sia in uscita tra poco più di qualche giorno, sono già diverse le informazioni che abbiamo su questo progetto. Sappiamo che saranno molteplici i supereroi e i super cattivi Marvel presenti in questo nuovo titolo, ma oggi scopriamo un altro dettaglio che lascia ben sperare per quanto riguarda la longevità di questo strategico.

Proprio di recente il team di sviluppo ha pubblicato su YouTube un nuovo video dedicato a Marvel’s Midnight Suns sottoforma di messaggio speciale, all’interno del quale scopriamo che in tutto il gioco ci sono circa 65.000 linee di dialogo. A svelare questo dettaglio è stato Will Miller, ovvero colui che ricopre il ruolo di leak engineer all’interno di questo nuovo ambizioso progetto targato Marvel e Fireaxis Games.

“Credo che siamo arrivati ad avere qualcosa come 65.000 battute di dialoghi doppiati, oltre due ore di filmati e scelte più ramificate di quanto possiate immaginare”, questo è quanto ha detto Miller all’interno dell’ultimo video pubblicato in rete. Vi ricordiamo che Marvel’s Midnight Suns verrà rilasciato tra poco, ovvero il prossimo 2 dicembre con il gioco che vedrà la luce sulle seguenti piattaforme: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC.

Prima di salutarci vi consigliamo di fare un salto sul nostro canale YouTube, dove potrete trovare video dedicati al mondo videoludico a 360 gradi.