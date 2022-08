A questo punto l’ipotesi dei problemi di sicurezza in Sony appare sempre più realistica. Nel corso delle ultime ore, infatti, è stata pubblicata una nuova clip di The Last of Us Parte 1, il rifacimento del gioco originale che debuttò su PS3 nel 2013 e atteso su PS5 il 2 settembre 2022. La clip, diffusa inizialmente dall’insider Tom Henderson (e successivamente cancellata per evitare spoiler) è però reperibile su un altro sito.

Non c’è molto altro da aggiungere al leak in sé. La clip è visibile su Imgur a questo indirizzo e mostra una cutscene del titolo, nella sua versione per next gen. La qualità non è ovviamente delle migliori e va sempre considerato che proviene, con molta probabilità, da una build decisamente più vecchia di quanto pensiamo, probabilmente anche priva di qualche effetto grafico. Nonostante ciò, vi invitiamo a non cliccare per visionarla se non avete giocato la versione originale: il filmato proviene infatti da una cutscene con un gigantesco spoiler sulla trama.

Al di là del leak, appare chiaro che c’è qualcosa che non va in Sony e in particolare con questo titolo. Il rifacimento dell’avventura di Joel ed Ellie è stato infatti svelato già a marzo 2021, con un lungo report da parte di Jason Schreier. Annunciato ufficialmente durante il Summer Game Fest 2022, in realtà il titolo è stato leakato qualche ora prima della conferenza inaugurale della kermesse. Successivamente, nel corso delle settimane successive, sono emersi video di gameplay e screenshot, che hanno obbligato Sony e Naughty Dog a pubblicare in fretta e furia una video presentazione del gioco. Probabilmente ci troviamo davanti al gioco più leakato della storia, un vero peccato per il team di sviluppo, che ha ovviamente cercato di mantenere il più stretto riserbo sul titolo per non rovinare la sorpresa ai giocatori.

Come vi abbiamo ricordato in apertura di questa notizia, The Last of Us Parte 1 debutterà su PS5 il 2 settembre 2022. Successivamente il gioco arriverà anche su PC, ma al momento non c’è ancora una data di uscita ufficiale. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.