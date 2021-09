Mass Effect 5, un cambio tecnico importante all’orizzonte

Mass Effect 5 non vedrà sicuramente la luce nel breve periodo. Dopo Andromeda, BioWare si è dedicata ad altri progetti, come ad esempio l’esperimento Anthem. Nonostante l’assenza di notizie importanti e annunci di peso, nelle ultime ore sono emersi alcuni dettagli importanti riguardanti lo sviluppo del gioco. Niente di clamoroso, certo, almeno sotto il profilo della storia e delle meccaniche di gameplay. Diverso, invece, per quanto riguarda l’aspetto tecnico e per la pura programmazione del gioco.

Tempo addietro Electronic Arts decise di allineare tutti i suoi studi, “obbligandoli” ad utilizzare il Frostbite, un engine proprietario che ha avuto le sue fortune con la saga di Battlefield. Nel corso degli anni tutti i franchise del publisher californiano hanno utilizzato l’engine, tra cui FIFA. Per Mass Effect 5, però, BioWare è alla ricerca di un tech director con esperienza Unreal Engine. Un segno che potrebbe far pensare ad un cambio di motore in corsa.

È ancora presto, per dirlo e Jeff Grubb ha anche messo sul piatto alcune ipotesi in merito. Il giornalista e insider ha infatti aperto a due scenari differenti: il primo è che Mass Effect 5 possa effettivamente essere prodotto con l’Unreal Engine 5. Il secondo, invece, è che BioWare stia studiando alcune feature del motore di Epic Games per poi integrarle all’interno del Frostbite. Più facile però che si tratti della prima opzione: un cambio radicale, forse dettato dal fatto che nel 2023 (anno in cui dovrebbe cominciare la produzione del gioco) il Frostbite non sarà all’altezza dell’Unreal Engine 5.

Tiny scoop. A job listing says that EA is looking for a Mass Effect tech director who has experience in Unreal Engine. I've confirmed that the studio is strongly considering Unreal for Mass Effect 5. https://t.co/5aUaCi0Qbd — Jeff Grubb (@JeffGrubb) September 3, 2021

Speculazioni, ovviamente. Che troveranno conferma o no solamente quando BioWare presenterà al mondo Mass Effect 5 in tutto il suo splendore. Ci potrebbe però volere ancora un po’, dunque il nostro consiglio è quello di non salire sul treno dell’hype: il team di sviluppo sarà pronto a rispondere a tutte le nostre domande e dubbi quando sarà il momento.