Mass Effect, il nuovo episodio è nella fase iniziale di sviluppo

Un nuovo capitolo della serie Mass Effect sarebbe entrato nella fase preliminare di sviluppo. L’indiscrezione arriva da Jason Schreier che in passato ha anticipato dettagli e annunci rivelandosi una fonte solitamente affidabile. Secondo le informazioni raccolte dal giornalista, dunque, l’uscita di un nuovo capitolo della serie è ancora lontana e riguarderà la prossima generazione di console.

A occuparsi dello sviluppo di questo nuovo episodio è lo studio Edmonton, responsabile in passato di titoli come come Baldur’s Gate, MDK2 e Jade Empire e successivamente al lavoro su importanti serie come Dragon Age e, appunto, Mass Effect. Si tratta di un team diverso da quello di Anthem, di cui è invece responsabile lo studio con sede ad Austin.

Nelle ultime settimane il game director della trilogia originale Casey Hudson aveva pubblicato su Twitter degli artwork dichiarando di avere ancora molte idee per la serie. La direzione del nuovo episodio non sarebbe stata affidata a lui.

Il game director del prossimo Mass Effect, sempre secondo Schreier, dovrebbe essere Mike Gamble che aveva lavorato sul secondo episodio ma sopratutto ricoperto un ruolo ancora più importante nello sviluppo del terzo capitolo della serie di cui risulta essere stato uno dei producer. Lo stesso ruolo ma in un gradino superiore, come lead, è stato ricoperto da Gamble per Anthem che secondo le ultime indiscrezioni Bioware vorrebbe rivedere completamente.

Casey Hudson sarà probabilmente il supervisore del nuovo episodio di Mass Effect oltre che di quello di Dragon Age. Pubblicando gli artwork lo sviluppatore aveva aggiunto riguardo a Mass Effect che ci sono ancora “molti concept art non ancora diventati realtà e molte storie ancora da raccontare”. Nello sviluppo del nuovo capitolo non sarà coinvolto il team dello spin off Mass Effect: Andromeda dato che dopo l’uscita del controverso titolo, lo studio responsabile Bioware Montreal si è sciolto unendosi con i Motive Studios di Electronic Arts.