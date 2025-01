BioWare si riorganizza e presenta l'incredibile team al lavoro sul nuovo Mass Effect

BioWare, la celebre software house celebre per aver dato vita a saghe iconiche come Dragon Age e Mass Effect, ha annunciato oggi una svolta nella sua strategia di sviluppo, preparando il terreno per un nuovo capitolo della saga fantascientifica.

Dopo il recente rilascio di Dragon Age: The Veilguard, il team di sviluppo ha confermato di essere già al lavoro sul prossimo capitolo di Mass Effect, sotto la guida di veterani della trilogia originale, tra cui Mike Gamble, Preston Watamaniuk, Derek Watts e Parrish Ley.

L’annuncio, firmato dal General Manager Gary McKay, sottolinea come BioWare stia attraversando una fase di riorganizzazione strategica per garantire la massima qualità nei suoi progetti futuri. "Siamo impegnati a innovare il modo in cui sviluppiamo e consegniamo giochi", ha dichiarato McKay. Questa transizione avviene nel contesto del successo di Dragon Age: The Veilguard, che ha segnato una tappa importante per lo studio, ma anche un momento di riflessione su come migliorare i processi creativi e produttivi.

Con un team composto da alcuni dei nomi più influenti nella storia di Mass Effect, il nuovo capitolo promette di mantenere l’eccellenza narrativa e il gameplay avvincente che hanno reso la serie un’icona tra gli RPG. Tuttavia, BioWare non si limita a ripetere il passato: il team sta cogliendo questa fase di transizione per “reimmaginare il modo in cui lavoriamo” e per costruire un’esperienza che superi le aspettative dei fan.

Per adeguarsi a questa nuova visione, BioWare ha deciso di ridurre temporaneamente il personale impiegato direttamente sui progetti. Molti dipendenti sono stati trasferiti ad altre divisioni all’interno di Electronic Arts (EA), la società madre dello studio, per mantenere alto il valore del talento interno. "Questo ci permetterà di diventare uno studio più agile e concentrato, capace di produrre giochi di ruolo indimenticabili", ha affermato McKay.

Con questa riorganizzazione, BioWare punta a costruire un nuovo futuro, fondato sull’innovazione e sulla qualità, per regalare ai giocatori nuove avventure indimenticabili nel vasto universo di Mass Effect.