Metro Exodus, il secondo DLC Sam’s Story dovrebbe arrivare a breve

Metro Exodus è il terzo capitolo della celebre serie di FPS iniziata esattamente dieci anni fa con la pubblicazione di Metro 2033 e successivamente proseguita con Metro Last Light (2013). La serie è basata sui romanzi dell’autore Dmitry Glukhovsky e porta i giocatori in una Russia post-apocalittica (e radioattiva) nella quale, oltre che a sparare, bisogna pensare anche a sopravvivere. Appena l’anno scorso era arrivato proprio Metro Exodus, seguito a qualche mese di distanza dal primo DLC ovvero The Two Colonels. A quanto pare il prossimo contenuto aggiuntivo dedicato a questo terzo capitolo della serie è in arrivo.

Come riporta il sito Archyde, sul sito ufficiale del gioco sarebbe apparsa una notizia relativa al secondo DLC dal titolo Sam’s Story. Come già era stato reso noto, il protagonista di questa nuova parte della storia sarà proprio Samuel “Sam” Branskill, il marine americano già visto nel gioco principale e che, secondo la notizia ufficiale, in questa nuova avventura cercherà di fare ritorno negli Stati Uniti. La data di uscita del nuovo contenuto aggiuntivo sarebbe molto vicina stando a quanto pubblicato dal sito e per poco non coincide con il primo compleanno di Metro Exodus che cadrà il 15 febbraio.

Il secondo DLC di Metro Exodus, Sam’s Story, dovrebbe arrivare infatti l’11 febbraio prossimo. L’annuncio ufficiale però potrebbe arrivare solo tra qualche giorno e a ridosso della data d’uscita: basta ricordare, infatti, come il primo contenuto aggiuntivo, The Two Colonels fu annunciato appena un giorno prima che fosse reso disponibile.

Il DLC pubblicato l’anno scorso ha una durata stimata di circa 2 ore e mezza, stando a quanto riportato dal sito How Long To Beat, e permette di partecipare agli eventi che hanno portato alla caduta di Novosibirsk. Sia questo che il secondo contenuto aggiuntivo sono inclusi nella Gold Edition di Metro Exodus e nell’Expansion Pass. Per gli utenti PC vale la pena ricordare che il gioco è attualmente un’esclusiva a tempo sull’Epic Games Store ma che tra pochissimo, ovvero il 14 febbraio, sarà anche disponibile su Steam dopo non poco tormentate vicende. Nel frattempo gli utenti di Nintendo Switch dal 28 febbraio prossimo potranno giocare ai primi due capitoli: Metro 2033 e Metro Last Light che arriveranno all’interno della raccolta Metro Redux.