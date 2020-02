Metro Exodus arriverà su Steam la prossima settimana

Da quando Epic Games Store è entrato a gamba tesa nel mercato PC, sono stati molti i giochi e le software house ad essere coinvolte nelle polemiche legate all’esclusività temporale di alcuni titoli all’interno del negozio digitale di Epic Games. Metro Exodus è stato uno dei giochi che ha suscitato più scalpore, a causa soprattutto dell’esser stato tolto da Steam poche settimane prima del day one, dopo che i preordini erano già riscattati dai giocatori.

Ora, l’esclusività di Metro Exodus su Epic Games Store sta per volgere al termine, e come annunciato direttamente sull’account ufficiale Twitter del gioco, la nuova avventura di Artyom arriverà su Steam settimana prossima, per la precisione il 15 febbraio. Al momento non è ancora noto se la versione Steam approderà sullo store Valve con qualche sconto particolare, ne tantomeno se includerà i DLC rilasciati fino a questo momento.

Journey beyond in the critically acclaimed #MetroExodus – returning to the Steam Store on Saturday 15th February 2020. Release times as follows:

00:00 ET

5:00 GMT / UTC

6:00 CET

6:00 AEDT

Those of you that have been waiting, thank you for your passion and patience. pic.twitter.com/gouNZkgFUL

— Metro Exodus (@MetroVideoGame) February 6, 2020