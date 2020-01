Metro Redux: ufficiale l’arrivo su Nintendo Switch a febbraio

Durante le scorse giornate vi abbiamo segnalato la possibilità dell’arrivo di nuovi porting di titoli terze parti su Nintendo Switch. le voci di corridoio hanno dapprima parlato dell’arrivo della Bioshock Collection sull’ibrida Nintendo, per poi spostare le attenzioni sul ritorno dei Saints con il quarto capitolo Saints Row 4 Re-Elected. Mentre questi due titoli per Nintendo Switch non si hanno ancora notizie, a breve è arrivata l’ufficialità per Metro Redux, la collection che vede in un unico pacchetto la presenza di metro 2033 e Metro Last Light.

4A Games ha confermato che Metro Redux, arriverà su Nintendo Switch il 28 febbraio 2020. Entrambi i giochi, inclusi tutti il DLC, andranno a rimpolpare il catalogo dei giochi di terze parti della console Nintendo. Sarà possibile acquistare entrambi i titoli anche sull’eShop singolarmente.

Entrambi i giochi faranno rivivere ai giocatori Nintendo l’inizio del viaggio di Artyom all’interno delle metropolitane russe in un ambientazione post apocalittica. L’esplorazione di angusti spazi cupi e stretti si mescolerà con la sopravvivenza contro le creature affamate e intente a difendere il proprio territorio. I due titoli potranno essere affrontati sia con lo stile Survival, più improntato sull’horror e la sopravvivenza pure, o con lo stile Spartan con l’utilizzo di alcune abilità dei Ranger.

Non sappiamo se dopo l’annuncio di Metro Redux per Nintendo Switch, si andranno a realizzare anche gli altri rumor che hanno fatto capolino sul web in questi giorni. Ciò che è chiaro al momento è che se siete interessati a vivere, o rivivere, la storia dei primi due Metro sull’ibrida Nintendo lo potrete fare dal prossimo 28 febbraio. Come avete accolto l’annuncio di Metro Redux per Nintendo Switch?