Microsoft Flight Simulator 2024 | Recensione - Enorme e a tratti rivoluzionario

Sono onesto, dopo Microsoft Flight Simulator 2020 non mi aspettavo di vedere così presto un nuovo capitolo del franchise. Tuttavia, Xbox sembra aver annusato la possibilità di fare un ulteriore passo in avanti sia per sperimentare in maniera più "massiccia" i server Azure sia per avvicinare ancora più utenti a questo genere di prodotti, senz'altro di nicchia, ma fondamentali per la crescita della lineup e la varietà della stessa.

Microsoft Flight Simulator 2024 è, infatti, un progetto partito con un'idea molto diversa rispetto al predecessore. Se in passato l'obbiettivo era creare il simulatore di volo più completo e tecnicamente all'avanguardia sul mercato, ora l'idea di Asobo è fare il passo successivo: realizzare un'esperienza accessibile, ricca di contenuti ludici, tentando al contempo di innovare con nuove tecniche di streaming.

L'atterraggio è andato a buon fine, ma non senza qualche intoppo che ne hanno compromesso inevitabilmente la valutazione finale. A prescindere da tutto, però, è innegabile non ammettere che siamo sicuramente dinanzi al miglior simulatore di volo sul mercato, quantomeno in divenire.

Un simulatore che diventa gioco

Come in passato mi piace sempre ribadirlo: Microsoft Flight Simulator non può essere considerato un videogioco in senso stretto, bensì un simulatore estremamente approfondito e complesso. Anche se a questo giro bisogna ammettere che la componente ludica è molto più presente rispetto al passato e quindi diventa più approcciabile come vero "videogioco" e non solo come un sim. A ogni modo, non è semplice da padroneggiare e la curva d'apprendimento è tarata verso l'alto. Asobo ha, però, lavorato molto per introdurre più tutorial e anche un sistema di assistenza che aiuta moltissimo per i piloti alle prime armi.

Ovviamente non voglio mentirvi: inizialmente riuscirete certamente a spiccare il volo, magari anche atterrare, ma per imparare ogni singolo comando del cockpit vi servirà tanto tempo, forse mesi o anni (anche perché ogni velivolo ha la sua configurazione).

L'esperienza rimane comunque molto personalizzabile. Le impostazioni di volo possono essere rese anche estremamente semplici, consentendo di pilotare un aereo con un controller standard (anche se oggettivamente è il massimo della soddisfazione si ottiene utilizzando periferiche dedicate come cloche e pedali).

A prescindere, la simulazione rimane incredibilmente accurata, offrendo funzionalità come radio per la torre di controllo, gestione del carburante, monitoraggio delle condizioni atmosferiche e molto altro. Ogni leva, pulsante e comando in cabina è utilizzabile e ha una sua funzione specifica. Sebbene non raggiunga ancora il livello di simulazione "study level" offerto da alcuni prodotti di terze parti. Inoltre, torna anche il supporto a VATSIM (Virtual Air Traffic Simulation Network), che consente di interagire con il traffico aereo simulato in tempo reale.

la curva d'apprendimento è tarata verso l'alto

La cura nei dettagli è sempre stata fondamentale per Asobo. Non per altro, elementi come vento, pioggia, neve, umidità e temperatura influenzano realisticamente il volo, mentre ogni velivolo presenta un’aerodinamica unica. Questo significa che nessun volo sarà mai identico a un altro, introducendo variabili credibili come turbolenze improvvise o meteo avverso.

L'esperienza più grande mai pensata per Flight Sim

Esattamente come il predecessore Microsoft Flight Simulator 2024 è stato concepito come una piattaforma live service, con aggiornamenti regolari e il coinvolgimento attivo della community per renderlo sempre più ricco e completo. Nel precedente episodio si poteva praticamente solo tracciare dei voli, andando da A e B, relegando alla pura immersività l'intero focus della simulazione. Questa volta ci sono tantissime modalità, tra cui anche una vera e propria carriera piloti dove è possibile crearsi il proprio personaggio e iniziare un percorso di crescita atto a farci vivere svariate attività di volo, da quelle legate al soccorso fino al trasporto passeggeri.

Quindi sì, abbiamo sempre quella tipica combinazione di appagamento e immersione, soprattutto per chi ama il mondo del volo o trova rilassante affrontare lunghi tragitti aerei gestendo ogni dettaglio in tranquillità. Ma unito a questo, abbiamo anche finalmente degli obbiettivi ben delineati e soprattutto un mondo di gioco molto più dinamico con NPC che gestiscono anche azioni di terra come lo sbarco o il rifornimento dei velivoli e copiloti che comunicano con noi attraverso un sofisticato sistema di IA che dialoga con noi per qualsiasi informazioni importante, dai messaggi radio a criticità di posizionamento dell'aeromobile.

Anche a livello di contenuti si parte in maniera totalmente diversa rispetto al predecessore. Oltre alla modalità VR già compatibile, abbiamo ben 150 aeroporti realizzati a mano (erano solo 30 nell'edizione standard passata) e ben 65 velivoli (20 in passato). Chiaramente tutto il pianeta terra è stato scannerizzato, quindi anche gli aeroporti più piccoli sono presenti, solo non perfetti come nella loro controparte reale. Tutto questo, tra l'altro, sono solo i contenuti standard, poiché la Premium, la Premium Deluxe Edition e l'Aviator edition aggiungono ulteriori aeromobili e aeroporti fatti a mano. L'idea è comunque quella di renderne disponibili altri (a pagamento, visto anche il costo esorbitante delle licenze) attraverso il marketplace interno del simulatore.

Bisogna sempre ricordare che tutti i velivoli (elicotteri, aerei, mongolfiere, alianti, jet) sono stati ricreati con dettagli accurati e caratteristiche uniche seguendo in maniera scrupolosa tutti i dati (ovviamente non proprio tutti) forniti dalle varie aziende produttive. Già ora è possibile pilotare velivoli iconici come il Boeing e Airbus, oltre a mezzi di marche come CubCrafters, Cessna, Daher e ICON Aircraft.

In generale, tra attività, carriera, sfide fotografiche e voli liberi c'è davvero di che sbizzarrirsi in questo Flight Simulator 2024 e sono abbastanza certo che anche chi non è avvezzo al genere potrebbe davvero iniziare ad approcciarlo in maniera più semplice rispetto al passato, magari partendo proprio dalla modalità carriera.

Navigare tra le varie modalità, tra l'altro, è abbastanza intuitivo, anche grazie ai nuovi menu totalmente rivisti che rendono molto più fluida la navigazione.

Tecnicamente è la miglior esperienza sul mercato

Come il suo predecessore, Microsoft Flight Simulator 2024 rappresenta il nuovo punto di riferimento tecnico e grafico per quanto concerne i videogiochi. Asobo ha reso possibile l'impossibile, migliorando drasticamente la resa visiva rispetto al capitolo del 2024, migliorando l'illuminazione generale, le texture del terreno, i riflessi e le ombre. Il Forza Tech si sta dimostrando, insieme al DECIMA, uno motori grafici proprietari migliori sul mercato, anche grazie alla sue enorme versatilità.

La riproduzione della Terra rimane in scala 1:1, grazie alla fotogrammetria e all’utilizzo dei dati satellitari di Bing, combinati con la potenza dei server Azure di Microsoft. Ogni città, villaggio e aeroporto è presente, seppur con una qualità che varia leggermente a seconda delle aree e dell'impegno a mano profuso per limare i difetti. Ovviamente le capitali e le grandi città sono meravigliosamente riprodotte, mentre i paesini più piccoli, pur presentando le stesse strade e strutture, sono meno somiglianti alle controparti reali. Tuttavia, il livello dei dati sembra molto più accurato e la resa è ancora più impressionante rispetto a prima, con fauna e traffico dei veicoli molto più realistico e molti edifici che presentano persino il colore corretto delle mura di villette e palazzi. Non è da escludere fra qualche anno di vedere casa nostra esattamente come la vediamo noi nel mondo reale.

Già ora la possibilità di scendere dal nostro velivolo e visitare a piedi monumenti storici è qualcosa di davvero incredibile che mai mi sarei aspettato di vedere tanto velocemente in Flight Sim. Il solo pensiero di quello che potrebbero realizzare gli utenti con le mod mi fa sinceramente curiosità.

Microsoft sta lavorando davvero tanto per fare in modo che il cloud gaming (e non ci riferiamo allo streaming, ma a meccaniche cloud gaming) possa in qualche modo rivoluzionare il gaming moderno. Con Xbox One vennero fatti dei tentativi finiti male (chi si ricorda di Crackdown 3?), ma già con Flight Simulator si sono cominciate a vedere cose interessanti, come per esempio l'utilizzo dei dati satellitari di Bing. In questo nuovo capitolo è stato fatto un passettino in avanti che potrebbe cambiare totalmente il mercato dei videogiochi nei prossimi anni, un passo che oserei definire quasi rivoluzionario.

A differenza del predecessore, Microsoft Flight Simulator 2024 pesa soltanto "pochi" GB sulla nostra piattaforma di riferimento, questo perché molti dei dati del gioco vengono installati direttamente sui server di Microsoft stessa. In breve, gran parte del gioco che noi riproduciamo è in realtà in streaming. Questo comporta inevitabilmente pro e contro. I pregi sono legati alle dimensioni del gioco, che risulta per l'appunto essere più leggero in termini di spazio e i caricamenti che risultano drasticamente più rapidi, soprattutto se si dispone di un banda di rete piuttosto elevata. Il difetto è facilmente intuibile: il tutto è legato alla rete internet e questo potrebbe causare qualche problema di troppo, come è accaduto al lancio del gioco, dove molti non riuscivano neanche a loggare.

Siamo comunque dinanzi a un tecnicismo molto particolare che è difficile non considerare rivoluzionario, anche riflettendo su quanto potrebbe davvero cambiare il mercato dei videogiochi nel prossimi futuro.

Fino a qua vi ho praticamente parlato solamente bene di Microsoft Flight Simulator 2024 e non ci sarebbe nulla di sbagliato: si tratta di un simulatore complesso, pieno di contenuti e tecnicamente all'avanguardia. Allora cosa c'è che non va? Cosa non gli permette di avere il perfect score come il predecessore? Beh, innanzitutto perché l'impatto generale risulta comunque meno sorprendente rispetto a quanto visto nel 2020 per ovvie ragioni e in secondo luogo, purtroppo, il simulatore è stato rilasciato sul mercato con evidenti problemi da risolvere.

Al di là delle criticità legate alla connettività, risolte in circa 48h, quello che davvero lascia un po' delusi è la quantità elevata di bug, glitch e pulizia generale. Per farvi un esempio, abbiamo incontrato un bug abbastanza grave che non ci permetteva di volare con la pioggia: l'effettistica era riprodotta a livello aerodinamico, ma la pioggia banalmente non si vedeva. Un altro bug riscontrato risiedeva nell'impossibilità di aprire o chiudere il carrello di atterraggio, rimanendo aperto anche in volo. Ma questi sono solo un paio di esempi che mi auguro vengano risolti velocemente nelle prossime patch.

si tratta di un simulatore complesso, pieno di contenuti e tecnicamente all'avanguardia.

Abbiamo poi delle performance poco convincenti, con crash presenti (soprattutto nella versione console) e un'ottimizzazione generale che poteva essere leggermente migliore. Capisco benissimo che siamo dinanzi a un nuovo standard grafico, l'ennesimo, ma vedere che con un PC con una scheda RTX 4090 non si riesca a raggiungere i 60fps nemmeno in Full HD fa davvero riflettere, costringendo all'uso del DLSS in qualunque tipo di situazione.

Su Xbox Series X il titolo gira a 30fps abbastanza stabili e offre setting grafici convincenti. Tuttavia, il caricamenti streaming e soprattutto le texture risultano più lente da caricare rispetto alla versione PC. Anche qua, forse, sarà necessaria qualche patch di ottimizzazione aggiuntiva.