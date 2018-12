Microsoft: Project xCloud è il giusto servizio streaming per tutti, secondo Phil Spencer

Lo streaming, all’interno dell’industria videoludica, non è certo una novità. È innegabile però che stia ancora faticando a trovare un favore globale da parte del pubblico. Problemi come l’alta latenza e limiti di banda fanno sì che non si possa sfruttare questa tecnologia ovunque.

In ogni caso, Project xCloud è la soluzione giusta per tutti, secondo Microsoft. In una recente intervista, Phil Spencer ha affermato: “Project xCloud sta per proporre un maggiore accesso e una superiore possibilità di scelta per i videogiocatori. A chi predilige il mobile, può concedere titoli più profondi ai quali non ha mai potuto approcciarsi prima.

Per i giocatori console e PC, crea nuove prospettive sul quando e il dove si possa giocare. Per gli sviluppatori, infine, significa poter creare un gioco rendendolo disponibile a miliardi di persone. Stiamo costruendo una serie di strumenti e di tecnologie che siamo convinti potranno migliorare l’intera industria.”

Una prospettiva a dir poco intrigante per tutte le parti in causa. Dobbiamo sperare che i classici limiti di queste tecnologie non inficino i risultati promessi da Phil Spencer. Certamente la possibilità di giocare a molteplici titoli con la stessa qualità, indipendentemente dalla piattaforma a disposizione, è interessante. Voi cosa ne pensate?