Migliori TV PS5 (ottobre 2023)

È un periodo particolarmente florido per le grandi catene e i produttori di TV. Con PlayStation 5, Xbox Series X e le più potenti schede video, in tanti hanno cambiato il proprio TV o hanno intenzione di farlo nei prossimi mesi.

In questo articolo, non solo vi forniremo un'infarinatura generale delle caratteristiche da tenere d'occhio prima dell'acquisto di un nuovo TV, ma vi racconteremo tutti i migliori pannelli in grado di far lavorare al meglio i vostri nuovi hardware.

Ovviamente abbiamo tenuto fuori volutamente i modelli 8K, ma in futuro lavoreremo a una guida dedicata anche per tutti coloro che desiderano prendere un TV di questa tipologia.

Cosa cambia tra e OLED e LCD? (OLED VS LCD)

I televisori OLED offrono indiscutibilmente una qualità dell'immagine superiore rispetto ai televisori LCD, oltre a neri percettibilmente più profondi. Solitamente gli OLED soffrono un po' con la luminosità generale, ma a essere onesti I modelli più recenti sono migliorati anche sotto quel punto di vista. Gli LCD, insomma, non sono più tanto da prendere in considerazione per il gaming, anche se alcuni di loro sono ancora buoni per quanto concerne la qualità dell'immagine. Se state acquistando un TV per PS5, quindi, optate per un OLED o un QLED.

HDMI 2.0 oppure 2.1?

Dal momento che le console supportano pienamente i nuovi formati HDMI 2.1, il nostro consiglio è di puntare proprio sui televisori con questa caratteristica, a meno di non dover necessariamente scendere a compromessi a causa del budget. HDMI 2.1, infatti, vi consente di godervi immagini 4K a 120Hz e con chroma 444, ovvero il meglio del meglio per quanto riguarda la resa dei colori. Vi sono poi anche altre caratteristiche come ALLM e VRR, che riducono drasticamente l’input lag e il tearing a schermo.

ALLM (Modalità Automatica a Bassa Latenza)

La modalità automatica a bassa latenza (ALLM) consente al TV di riconoscere automaticamente i videogiochi e attivare le impostazioni ottimizzate per il gaming in autonomia. In breve, il TV passa automaticamente alla modalità di gioco, riducendo al minimo la latenza, ovvero il ritardo tra i comandi del giocatore e la loro visualizzazione sullo schermo.

VRR (Frequenza di Aggiornamento Variabile)

La frequenza di aggiornamento variabile (VRR) regola in tempo reale la frequenza di refresh del TV per garantire che sia sincronizzata con la frequenza di rendering della sorgente video. Poiché la frequenza di frame dei giochi su console e PC può costantemente cambiare, un TV con una frequenza fissa, come 60 Hz, rischierebbe di causare un effetto di tearing. La VRR risolve questo problema, mantenendo sempre un'immagine fluida e senza imperfezioni. Imprescindibile da avere se sfruttate una PS5.

Input lag e HDR

Una volta deciso il formato HDMI, è il momento di scegliere un pannello che abbia anche un input lag basso (per fortuna, oggi, parecchio ridotto anche su TV) e che supporti i più comuni formati HDR. Il più diffuso in ambito gaming è HDR10; in secondo piano, ma è del tutto in fase sperimentale e riguarda esclusivamente Xbox, il Dolby Vision.

Ebbene fare una precisazione: ad oggi l’esperienza HDR nel gaming è un po’ sporca, nel senso che non vi è una buona collaborazione tra schermo, console e software. Ecco perché, ormai da qualche anno, è stato lanciato HGIG, nato dall’unione di tutti i più noti produttori di TV per risolvere queste problematiche. Soltanto in questo modo, infatti, otterrete un’ottima comunicazione tra i device e non sarà necessario calibrare manualmente HDR su ogni singolo videogioco.

HGiG (HDR Gaming Interest Group)

Oltre all'HDR è importante tenere a mente anche il supporto a HGiG (HDR Gaming Interest Group). Per chi non lo sapesse, HGiG è un gruppo che riunisce produttori di console come Sony e Microsoft, insieme a produttori di TV e sviluppatori di giochi. Questo gruppo si propone di garantire che i giochi per PC e console riconoscano automaticamente il display e ne ottimizzino le impostazioni per offrire la migliore qualità dell'immagine possibile. Chiariamo comunque che non tutti i giochi lo supportano, di conseguenza preparatevi a smanettare (a vostra scelta) con le impostazioni.

Audio e design minimale

Lo sappiamo: puntare anche sull’audio può sembrare sciocco, vista la sempre più diffusa abitudine di affiancare un buon impianto audio al proprio televisore. Tuttavia, se proprio non vi va di spendere altri soldi per una buona soundbar, consigliamo di prendere in considerazione i TV Sony, da sempre caratterizzati da una resa acustica di tutto rispetto, compresi tutti i formati più comuni, a partire dal DD e Dolby Atmos. Per quanto riguarda il design, invece, l’obiettivo è quello di puntare su un design super minimale, così da mimetizzare il tutto e dar ampio risalto alla vostra PlayStation 5.