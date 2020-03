Microsoft e Xbox: novità in ambito gaming ed istruzione offrono supporto contro la quarantena

In questo momento globale particolarmente delicato, sono già state diverse le iniziative che permettono di dare un supporto a tutte le persone che si ritrovano in quarantena a causa dell’epidemia di COVID-19. Nella giornata di oggi Microsoft e Xbox hanno voluto condividere alcune novità in ambito education e gaming per garantire ai ragazzi una continuità nello studio e aiutarli a rimanere connessi tra di loro.

Il capo della divisione Xbox, Phil Spencer ha pubblicato sul blog ufficiale dedicato sul gaming e su come il media del videogioco possa venire incontro ai ragazzi in questo momento. Tramite questo nuovo post viene inoltre annunciato che verrà aggiunta la nuova categoria “Istruzione” direttamente sul Marketplace di Minecraft. Con questa novità verranno proposti diversi contenuti educativi gratuiti che giocatori e i genitori possono scaricare ed usufruire.

Inoltre, Microsoft ha voluto annunciare con un altro post la possibilità per tutti coloro che utilizzano Minecraft Education Edition in classe di potervi accedere gratuitamente anche da casa. Gli educatori di tutto il mondo stanno facendo del loro meglio per fornire lezioni digitali per tutti gli studenti che non vanno a scuola a causa della pandemia di COVID-19. Minecraft Education Edition permetterà a tutti gli studenti di visitare la Stazione Spaziale Internazionale o persino esplorare l’interno di un occhio umano.

Entrambi i post pubblicati sul blog ufficiale di Xbox e Minecraft, si concludono con un invito generale di rimanere al sicuro e di essere gentili gli uni con gli altri in questo momento delicato che stiamo tutti vivendo. Cosa ne pensate di queste ultime iniziative di Microsoft e Xbox dedicate a dare un supporto contro la quarantena? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.