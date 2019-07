Esclusive Xbox One 2019: la lista completa

La lista completa delle esclusive Xbox One - PC costantemente aggiornata con le ultime novità, annunci ed esclusive temporali aggiunte.

La generazione Xbox One, lo si sa, non è stata propriamente incredibile. Le cause sono molteplici, sia per l’ottimo lavoro svolto da Sony con la sua PlayStation 4 sia per una comunicazione rivedibile da parte di Microsoft. Per fortuna ora le cose sono cambiate e grazie agli Xbox Game Studios e Xbox Game Pass, le cose sembrano cambiare. Tuttavia, questi anni difficili hanno influenzato negativamente sulla quantità di esclusive Xbox One che sono comunque parecchie e anche molto interessanti.

Visto il nuovo approccio di Microsoft al gaming, si definiscono esclusive Xbox One tutti quei giochi disponibili – per ora – solo su Xbox One e PC. Tutti i titoli presenti anche su Nintendo Switch e Ps4, quindi, non sono compresi in questa lista di esclusive Xbox One, dove i giochi sono state elencati in ordine alfabetico.

Esclusive Xbox One

Ashen

Below

Crackdown 3 | Amazon

Crimson Dragon

D4

Dance Central Spotlight

Dead Rising 3 -> Amazon

Disneyland Adventures

Fantasia Music Evolved

Forza Horizon 2 | Amazon | GameStop

Forza Horizon 3 | Amazon | GameStop

Forza Horizon 4 | Amazon | GameStop

Forza Motorsport 5 | Amazon | GameStop

Forza Motorsport 6 | Amazon| GameStop

Forza Motorsport 7 | Amazon| GameStop

FRU

Gears of War Ultimate Edition | Amazon

Gears of War 4 | Amazon

Killer Instict | Amazon | GameStop

Kinect Sport Rivals

Halo 5 Guardians | Amazon

Halo Spartan Assault

Halo Spartan Strike

Halo: The Master Chief Collection | Amazon | GameStop

Halo Wars Definitive Edition

Halo Wars 2 | Amazon

Lococycle

Ori And the Blind Forest

Outer Wilds

Phantom Dust Remastered

Quantum Break | Amazon

Rare Replay | Amazon

ReCore | Amazon

Rush

Ryse: Son of Rome | Amazon

Screamride | Amazon

Sea of Thieves | Amazon

State of Decay Year-One Edition | Amazon

State of Decay 2 | Amazon | GameStop

Sunset Overdrive | Amazon | GameStop |Ebay

Titanfall | Amazon

Vodoo Vince Remastered

Void Bastards

Zoo Tycoon

Esclusive Xbox One in arrivo

Gears 5 (10 settembre 2019) | Amazon

Battletoads (in arrivo nel 2020)

Ori and the Will of the Wisps (11 febbraio 2020)

Halo Infinite (fine 2020)

Flight Simulator (in arrivo nel 2020)

Bleeding Edge (2019)

Crossfire (2020)

Blair Witch (30 agosto 2019)

