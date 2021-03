Migliori giochi di Super Mario da acquistare | Marzo 2021

Dal 1981 a oggi, Super Mario non è diventato solo un pilastro portante dei videogiochi, ma il simbolo stesso di questo mercato. I più vecchi tra voi saranno cresciuti in compagnia della sua salopette blu e dei suoi folti baffi, mentre i più giovanni lo stanno riscoprendo ora grazie ai numerosi titoli disponibili per Nintendo Switch. Nonostante siano passati ben 40 anni dalla sua creazione, l’idraulico creato da Shigeru Miyamoto continua a divertire giocatori di ogni generazione. Tra nuovi titoli, giochi sportivi, party game, giochi di corse e vecchi capitoli della saga migliorati, ce ne è davvero per tutti i gusti. Ecco perchè abbiamo creato questo articolo con tutti i migliori giochi di Super Mario disponibili al momento e che non dovete assolutamente farvi mancare nella vostra collezione.

Prima di cominciare, se avete una passione per i platform, date un’occhiata alla nostra guida apposita con i migliori platform da acquistare.

Migliori giochi di Super Mario

Super Mario Odyssey

Forse il miglior videogioco di Mario di sempre. Super Mario Odyssey è un platform 3D che permette al giocatore di esplorare vasti mondi ricchi di segreti da scoprire e oggetti da raccogliere grazie ad una nuova possibilità di gameplay offerta dal cappello di Mario. Il giocatore potrà infatti sfruttare il cappello per prendere il controllo di diversi nemici, dai koopa fino ad un tirannosauro gigante, ognuno con la sua particolarità e la sua abilità che aiuteranno il giocatore a procedere nei livelli. Odyssey è realizzato per offrire al giocatore un esperienza Mario completa, in cui non mancano nemmeno i classici livelli in 2D accessibili da particolari entrate nascoste nei livelli. Se non avete giocato ad Odyssey fatelo perchè ne vale davvero la pena, soprattutto se volete vedere Mario guidare una Vespa.

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury

La versione migliorata e aggiornata del celebre Super Mario 3D World uscito inizialmente per Wii U, ma convertita per Switch insieme ad una nuovo piccolo grande capitolo, Bowser’s Fury che continua la trama di Odyssey. Se cercate un platform 3D a 360 gradi, con mondi da esplorare, segreti nascosti in ogni mattone e la possibilità di trasformarvi in gatto, questa conversione del vecchio gioco di Mario è quello che ci vuole. Potete quasi considerarlo come l’embrione che ha dato vita ad Odyssey, quindi se avete divorato l’ultimo capitolo ufficiale della serie, adorerete anche questo.

Paper Mario: The Origami King

Quando si pensa a Super Mario il primo genere che viene in mente è il platform, eppure Paper Mario: The Origami king è uno dei migliori RPG disponibili al momento, sia che vi piaccia l’idraulico Nintendo sia che non vi piaccia, lo avreste mai detto? Si tratta di un titolo interessante in cui il gameplay platform è ridotto al minimo indispensabile per offrire una trama avvincente ricca di morti e di colpi di scena (si, in un gioco di Mario), un mondo davvero enorme pieno di personaggi secondari e missioni da portare a termine e una struttura di combattimento a turni tutta nuova che permette di affrontare i nemici grazie ad una pedana con dischi rotanti. Se vi piace Super Mario, ma siete davvero stanchi dei platform, questo titolo uscito quasi in sordina è quello che ci vuole per perdervi in una avventura di carta di cui non potrete non innamorarvi.

Super Mario 3D All Star

Cosa sarebbe Mario senza il suo passato? Sia che siete giocatori novelli che hanno scoperto Mario da poco, sia che siete dei nostalgici che non vedono l’ora di tornare ai pixel, Super Mario 3D All Star è la collection perfetta per giocare 3 grandissimi giochi Mario ormai difficilmente reperibili. La collection infatti comprende: Super Mario 64, Super Mario Sunshine e Super Mario Galaxy. Tre platform 3D che hanno fatto la storia del personaggio Nintendo, tre giochi che mantengono un core platform ma con una miriade di idee satellite ad impreziosirne la formula, tre titolo imperdibili per ogni appassionato di Mario, offerti ad un prezzo quasi stracciato.

Altri grandi giochi di Super Mario

Se la nostra lista dei migliori giochi di Mario in assoluto non vi ha soddisfatto, ecco altri interessanti titoli dedicati all’idraulico Nintendo da giocare per passare una serata in famiglia, se ve li siete persi su Wii U o se non avete mai smesso di costruire.

Migliori giochi di Super Mario sportivi

Dalle corse automobilistiche ai verdi campi da golf fino ad arrivare alle Olimpiadi, Mario è stato protagonista di numerosi titoli sportivi entusiasmanti se giocati in singolo e divertentissimi in multiplayer. Naturalmente il buon Mario porta nello sport di turno anche una sana dose del suo mondo impreziosendo ogni competizione di Tennis con le super mosse e trasformando una normale gara di go kart in uno spettacolo colorato con piste strampalate e armi da usare contro gli avversari. Se volete portare la vostra passione per il celebre personaggio Nintendo anche nello sport, ecco i migliori giochi di Super Mario sportivi che non dovete lasciarvi scappare.

Migliori giochi di Super Mario senza Mario o quasi

I titoli visti sino ad ora hanno come protagonista indiscusso Super Mario, ma ci sono altri videogiochi molto validi il cui protagonista è uno o più personaggi della famiglia di Mario. Qui sotto troverete infatti un titolo in cui Luigi dovrà salvare Mario da un albergo pieno di fantasmi e uno in cui Mario è solo una parte dell’equazione e unirà le forze con i Rabbids, i simpatici e molesti conigli Ubisoft per salvare il suo mondo. Infine ci sarà spazio anche per un gioco che mette insieme Mario e tutti i personaggi dell’universo Nintendo (e non, visti i numerosi DLC) per affrontarsi in una grande e unica battaglia.