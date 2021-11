Minecraft ci porta a Disney World in questo magico DLC, trailer e dettagli

La magia Disney si prepara ad invadere anche Minecraft. Come? Grazie add un nuovo DLC, che è stato pubblicato nel corso delle ultime ore e rappresenta uno sforzo congiunto tra Mojang e Disney, che celebra i cinquant’anni di apertura del parco divertimento Walt Disney World a Orlando, in Florida. Ed è proprio questo il tema del nuovo contenuto aggiuntivo, ovvero il parco a tema con tutte le sue attrazioni e la sua magia.

Come svelato da Disney e Minecraft, il Disney Magic Kingdom DLC porta i giocatori all’interno del parco divertimenti più famoso al mondo. All’interno del contenuto aggiuntivo troviamo tutti i personaggi più iconici, come ad esempio Topolino, Paperino e Pippo, oltre che alcune guest star dai film Pixar. In aggiunta saranno presenti anche le giostre, con ben venti attrazioni come Big Thunder, Mountain Railroad e Space Mountain.

Il DLC di Minecraft sviluppato in collaborazione con Disney però non si limita ad una ricreazione del parco divertimenti più famoso del mondo. All’interno del contenuto aggiuntivo, infatti, sono presenti anche esperienze uniche, come ad esempio visitare i vari scenari con le musiche a tema, un libro di autografi digitale, oltre 20 souvenir e abiti tra cui le orecchie di Topolino. Sono stati anche ricreate le aree risoro, ddove sarà possibile provare add acquistare la famosa Cioccolata Calda di Mickey Mouse. E al termine della giornata è stato replicato anche lo spettacolo di fuochi d’artificio al Castello di Cenerentola. Una vera e propria esperienza Disney, ma con la versatilità e lo stile inconfondibile del gioco di casa Mojang.

Minecraft x Disney è un DLC che si può acquistare direttamente nel marketplace del gioco Mojang. Il contenuto aggiuntivo è disponibile su tutte le piattaforme, ma richiede per funzionare la versione Bedrock del titolo, che si può acquistare su console PlayStation, Xbox, Nintendo e ovviamente PC.