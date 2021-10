Minecraft, questa mod ultra realistica metterà il vostro PC alle strette

Sembra che i modder non si stanchino mai di Minecraft. Ancora una volta sembra che il titolo di Mojang sia uno di quei titoli presi di mira per creare delle mod fuori dal comune e che in qualche modo possano mettere alla frusta i nostri PC. C’è da dire che anche la scena legata ai titoli di GTA non è affatto male, anzi ormai da anni vediamo mod che permettono di giocare anche a titoli vecchi in risoluzioni pazzesche e anche con texture che superano il 4K. Ovviamente per permetterci tutto questo abbiamo anche bisogno di un PC che lo supporti, e di questi tempi non è semplice soprattutto per la scarsità di schede video che si trovano sul mercato.

Passando invece al protagonista di questa notizia, sembra che un utente si sia messo a smanettare con l’erba di Minecraft e abbia creato qualcosa che letteralmente mette sotto sforzo anche i PC più prestanti. Cosi come si può evincere dal subreddit, l’utente ha creato tramite un resource pack, una tipologia di erba che sembra realistica. Il tutto tramite l’utilizzo di alcuni shader che permettessero al titolo di generare dell’erba che sembra venire dal nostro mondo e non da quello a cubi a cui sono abituati gli utenti del gioco.

In tutto questo ovviamente la community del titolo non può far altro che osannare creazioni di questo tipo, dato che da sempre si vuole rendere Minecraft uno dei migliori titoli survival di sempre anche grazie al miglioramento del suo comporto tecnico (che ovviamente non è il primo pensiero di Mojang). Tramite questa tipologia di mod è infatti possibile trasformare completamente il nostro gioco e renderlo quanto più “vivo” possibile.

Inoltre tantissimi giocatori sono ancora in attesa del ray tracing all’interno della versione JAVA del titolo. Sembra che i lavori siano più lunghi del solito e che la cosa non si risolverà nel breve tempo. Noi ovviamente non possiamo far altro che congratularci e rimanere sbalorditi davanti a questa bellezza!