Giocare Minecraft dentro Minecraft, un fan ce l’ha fatta!

Minecraft si sa, più che solo un videogioco è letteralmente un tool di creazione che da agli utenti infinite possibilità. Dopo che due archeologi sono riusciti a ricreare un famoso sito preistorico, di recente un giocatore è riuscito a far un qualcosa che fino ad ora sembrava essere impensabile: giocare Minecraft all’interno di Minecraft. Ebbene si, il tuttoèp possibile e il ragazzo ha voluto raccontare la sua esperienza in un video.

Il creatore di questo esperimento riuscito, conosciuto su YouTube con il nome di Fundy, ha caricato un video sul proprio canale dove ha mostrato al pubblico tutti procedimenti e il lavoro che ci sono stati dietro al suo progetto. Fundy è riuscito a riprodurre all’interno di Minecraft uno schermo gigante tutto fatto di cubetti, attraverso il quale è poi riuscito a giocare al titolo Mojang all’interno dello stesso sandobox.

Ma la creazione del ragazzo non si ferma qui, dato che è riuscito anche ad accedere direttamente al proprio desktop del PC rimanendo sempre all’interno di Minecraft. Fundy non ha voluto scendere troppo nei dettagli, quindi non sappiamo in che modo sia riuscito a trasporre sia il gioco che la propria schermata del desktop all’interno del gioco cubettoso. Fundy ha voluto però dichiarare la sua creazione si trova su un server ed è possibile utilizzare tutto ciò anche con altri utenti.