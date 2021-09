Minecraft e l’impresa folle di un fan, ricreare l’intera galassia di Star Wars

Non è la prima volta che vi parliamo di imprese di questo tipo, anche perché sono sempre tanti i “costruttori” nel mondo di Minecraft che si mettono in gioco per cercare di capire quali siano i limiti del titolo di Mojang. Sembra che in realtà limiti non ve ne siano, e che ognuno possa letteralmente concepire qualsiasi costruzione nella propria mente e poi riportarla “nella realtà” attraverso il gioco a blocchi più famoso del mondo. E’ un po’ quello che sta facendo Vistachess, un utente di Reddit che ha deciso di condividere con tutti la sua “follia” che lo sta tenendo realmente occupato da un anno a questa parte.

Ne abbiamo sempre viste di tutte, ma mai come questa. Il ragazzo infatti ha pubblicato sul suo profilo di Reddit una serie di screenshots che fanno riferimento ad alcuni posti suggestivi della saga di Star Wars. Il tutto è stato ricreato fedelmente e sembra provenire proprio dai film e da tutti i gadget che abbiamo amato nel corso degli anni. Ovviamente l’impresa non è ancora finita e sembra che molti utenti siano corsi in “soccorso” dell’utente dopo la pubblicazione dei lavori.

Sembra inoltre che grazie al canale Youtube si possano vedere i lavori durante il loro svolgimento e mano a mano che passeranno i mesi (ma sicuramente ci vorranno anni), potremo vedere l’evoluzione della mappa di gioco di questo instancabile fan. Sicuramente un lavoro da onorare questo è certo, ma sappiamo che sono in tantissimi ad avere questa passione per Minecraft.

I lavori di questo tipo infatti sono sempre più amati dalla community. Il titolo ormai nelle mani di Microsoft sta vivendo una seconda vita, forse perché arrivato ad un nuovo pubblico, ma sicuramente difficilmente uscirà qualche nuovo gioco che potrà prendere il post di uno dei “survival” game più amati di sempre!