Minecraft: potete diventare Thanos, con tanto di Guanto dell’Infinito

Le mod di Minecraft continuano ad arricchire il gameplay di meccaniche, scenari e nuove prospettive. In particolare oggi è arrivata una mod che permette ai giocatori di diventare dei provetti Thanos, il famoso villain Marvel, attraverso la creazione del Guanto dell’Infinito.

la mod Infinity Gauntlet, creata dal modder KNKevin, permette di costruire da zero il famoso Guanto dell’Infinito dopo aver trovato i materiali necessari: metalli preziosi, redstone e le famose Gemme dell’Infinito, identificate da gioielli realmente esistenti in gioco come gli smeraldi o i lapislazzuli. Il guanto va posizionato nello slot della mano secondaria, ma uno schiocco delle dita non cancella metà della popolazione del vostro mondo di Minecraft: i poteri delle Gemme nel Guanto possono essere usati solo singolarmente.

In totale i poteri del Guanto dell’Infinito di Minecraft sono 5, a seconda della Gemma con cui sono rappresentati:

Realtà : trasforma i nemici attorno al giocatore in mob passivi. I proiettili in corsa diventano pipistrelli. Usare questo potere quando si è in ginocchio ha effetto solo sui mob che si stanno guardando.

: trasforma i nemici attorno al giocatore in mob passivi. I proiettili in corsa diventano pipistrelli. Usare questo potere quando si è in ginocchio ha effetto solo sui mob che si stanno guardando. Spazio : crea un portale che permette di viaggiare da un luogo all’altro del mondo di gioco. Camminare all’interno di un portale lo distrugge, quindi occhio a come li usate.

: crea un portale che permette di viaggiare da un luogo all’altro del mondo di gioco. Camminare all’interno di un portale lo distrugge, quindi occhio a come li usate. Potere: spara un raggio che distrugge qualunque cosa tocca.

spara un raggio che distrugge qualunque cosa tocca. Tempo: congela o fa riprendere lo scorrere del tempo.

congela o fa riprendere lo scorrere del tempo. Mente: controlla un mob che si sta guardando, e lo si può far combattere contro altri mob.

Potete scaricare la mod Infinity Gauntlet sul sito di Planet Minecraft. La mod è compatibile con l’ultima versione di gioco, la 1.17. Nel frattempo ci avviciniamo sempre più verso i 10 anni di Minecraft, gioco che continua a restare sui podi delle classifiche come abbiamo visto nella giornata di ieri in Gran Bretagna, e in quella odierna con la classifica di vendita italiana, con la versione per Nintendo Switch che continua ad andare a ruba.