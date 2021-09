Minecraft: fan crea una stanza del trono a dir poco maestosa

Non ci stanchiamo mai di stupirci per la grande mole di creazioni fatte dai giocatori di Minecraft. D’altronde il sandbox di Mojang ha fin da subito dato ai giocatori la libertà di dare sfogo alla propria creatività, e ancora oggi dopo anni il titolo in questione continua a regalarci grandi opere di ogni genere.

La creazione che ha attirato la nostra attenzioni di recente è stata su Reddit dal suo creatore. Si tratta di un’intera stanza del trono davvero maestosa e realizzata nei mini particolari.

Come possiamo vedere dall’immagine postata, l’autore di questa magnifica stanza del trono ha utilizzato il texture pack chiamato Conquest Reforged, così da dare ad ogni elemento presente nella stanza un aspetto ancora più definito e particolare.

Una stanza del trono degna di un grande castello, e chissà se in futuro non vedremo anche altre stanze realizzate da questo appassionato.