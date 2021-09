Minecraft intramontabile, dopo 20 anni ancora in cima alle classifiche di vendita!

Il prossimo 18 novembre Minecraft compirà 20 anni, e sembra essere ancora non intenzionato a farsi scalzare dalle classifiche di vendita in giro per il mondo. Il titolo di Mojang attualmente si è ripreso la prima posizione nella classifica retail del Regno Unito.

Aliens Fireteam Elite aveva appena conquistato il primato in Gran Bretagna, ma alla fine non ce l’ha fatta: Minecraft è piombato improvvisamente sul gradino più alto del podio, di fianco agli intramontabili Mario Kart 8 Deluxe e GTA 5. Da quando il titolo ha fatto la sua prima apparizione nel mondo dei videogiochi, la sua ascesa è stata praticamente inarrestabile: Minecraft è un titolo sempreverde, un misto tra sandbox e survival in grado di incantare continuamente giocatori grandi e piccini, come dimostrano le tante creazioni incredibili di cui ogni tanto siamo costretti a parlarvi. Non abbiamo a disposizione i dati di vendita delle copie digitali, ma siamo sicuri che la sola indicazione del mercato retail garantisca i sorprendenti risultati del gioco di Mojang anche 20 anni dopo la sua nascita.

Tornando alla classifica britannica, Aliens: Fireteam Elite è piombato in basso alla classifica sparendo completamente dalla Top Ten dopo il balzo iniziale in prima posizione (Trovate una nostra anteprima in questo articolo). Sotto il podio dominato da Minecraft invece sono posizionati sia titoli del momento che altri software videoludici che stanno continuando a macinare vendite su vendite anche questa settimana. Di seguito vi riportiamo la Top 10:

Minecraft (Switch) Mario Kart 8 Deluxe GTA 5 Ratchet & Clank: Rift Apart Animal Crossing: New Horizons Marvel’s Avengers Marvel’s Spider-Man: Miles Morales F1 2021 FIFA 21 Super Mario 3D World + Bowser’s Fury

Altro dettaglio interessante, la versione di gioco che è in cima alla classifica è quella per Switch, una delle tantissime piattaforme su cui Minecraft è disponibile. In mezzo alla Top 10 notiamo anche come Sony si posizioni bene mantenendo il nuovissimo Ratchet & Clank esattamente sotto al podio, mentre l’altra esclusiva Spider-Man: Miles Morales continua a essere giocatissima.