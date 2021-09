GTA 5 non muore mai! È ancora il gioco più venduto in Italia, battuto Minecraft

Non è la prima volta che parliamo di come, dopo ben otto anni dal lancio, GTA 5 stia ancora macinando numeri incredibili. Il titolo Rockstar Games ha saputo evolversi innumerevoli volte, con la community che è sempre stata fedele fin dai primi momenti. Anche in Italia il quinto capitolo di Grand Theft Auto non accenna ad arrestare la sua corsa, tanto che anche oggi svetta più in alto di tutti nella classifica italiana dei videogiochi più venduti nella nostra penisola, battendo grandi titoli di altissimo spessore e nettamente più recenti.

A svelarci i dati settimanali delle vendite videoludiche in Italia è come al solito un posto pubblicato da IIDEA. Nella classifica generale GTA 5 in versione PlayStation 4 si è preso il posto più alto del podio, seguito in seconda posizione dalla nuova Director’s Cut di Ghost of Tsushima per PlayStation 5. Al terzo posto troviamo invece un altro pezzo da novanta sempre presente nel podio di queste classifiche, ovvero Minecraft in edizione Nintendo Switch.

La situazione nella classifica relativa alle vendite su console rimane identica a quella generale, con GTA 5 che svetta nuovamente su Ghost of Tsushima Director’s Cut e Minecraft. Anche le piattaforme su cui hanno venduto maggiormente i tre titoli sono le medesime della classifica generale. Questi dati ci fanno capire quanto in Italia vada forte il mercato console, anche se ormai sempre più giocatori affiancano a una console un PC da gaming dalle alte prestazioni.

È online la classifica settimanale dei #videogiochi più venduti in Italia. Essa fa riferimento a dati combined, sommando le vendite retail a quelle digitali. L’asterisco è indice di dati esclusivamente retail.https://t.co/n1DTMS4COk

Classifica totalmente diversa per quanto riguarda le vendite settimanali su PC. Niente GTA 5, in testa troviamo il nuovo Aliens Fireteam Elite, seguito al secondo posto da Battflefield V e Assassin’s Creed Odyssey che si aggiudica il gradino più basso del podio.