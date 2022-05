Non c’è niente da fare, Minecraft e la sua community non smettono mai di sorprenderci. Più volte in passato vi abbiamo segnalato alcune delle creazioni fan-made più incredibili che sono state effettuate all’interno del sandbox targato Mojang. Alla recente costruzione della Casa Bianca o di un’automobile realmente funzionante, quest’oggi si va ad aggiungere un’intera costruzione a tema Star Wars che vi lascerà senza fiato.

Quest’ultima opera realizzata da un fan in Minecraft è nata come tributo alla celebre space-opera di George Lucas. Lo scorso 4 maggio, infatti, si è celebrato lo Star Wars Day, dove tutta la community dell’amatissima saga spaziale ha omaggiato in vari modi incredibili le storie, i personaggi e i prodotti ambientati nella galassia lontana lontana. Uno di questi fan ha presentato la sua creazione, lasciando tutti a bocca aperta.

L’autore di quest’opera è conosciuto in rete come ‘Ashwood’ ed è diventato il vincitore del Star Wars Build Contest. Ciò che ha fato vincere tale concorso a questo appassionato è stata la ricreazione in Minecraft della Vuutun Palaa: una corazzata di classe Lucrehulk che si trovava a capo dei droidi durante l’invasione di Naboo nel film cinematografico Star Wars Episodio 1: la Minaccia Fantasma.

Già dall’esterno questa creazione appare come un qualcosa di incredibile, ma l’autore ha anche dichiarato su Reddit che sta valutando di aggiungere tutta la parte interna della corazzata in futuro. Ancora una volta la community di Minecraft ha saputo stupirci, e non vediamo sinceramente l’ora di scoprire cos’altro emergerà in futuro nel sandbox di Mojang.