Minecraft sarà il metaverso perfetto? Phil Spencer ci crede, ma con dei dubbi

Con l’apertura di molte compagnie al concetto di metaverso, sono già molteplici le piattaforme online che hanno debuttato in quello che sembra essere a tutti gli effetti un nuovo campo per il settore dell’intrattenimento. Ovviamente anche molti dei colossi videoludici hanno espresso curiosità nei confronti del metaverso, e nello specifico Phil Spencer di Microsoft ha parlato del rapporto della società americana con questa novità e il proprio sandbox per eccellenza Minecraft.

Il capo della divisione Xbox ha detto la sua sulla questione metaverso all’interno di una recente intervista rilasciata alla redazione di protocolo, dove ha affiancato i propri pensieri su questo nuovo modo di creare intrattenimento all’infinito universo fatto di cubi. “Minecraft è uno strumento di creazione aperto, in cui le persone possono creare ogni cosa, condividere le creazioni attraverso il nostro marketplace e venderle ad altri membri della community.”

“Tra noi leader stiamo trascorrendo molto tempo riuniti e parlando delle conoscenze che abbiamo e di come potremmo unire la basi” ha detto Spencer sul metaverso. “Ma io mi chiedo perché Microsoft? Perché questo metaverso, su cui molte persone si stanno concentrando, è positivo per i giocatori? Perché è positivo per i creator? Penso che sia facile per molte aziende tecnologiche affermare che il metaverso potrebbe fare comodo allla loro azienda. Ma abbiamo appena imparato che se mettiamo i giocatori al centro dobbiamo cercare di costruire un ecosistema che funzioni intorno alle loro esigenze e ai loro bisogni, in quel modo la piattaforma decollerà”.

Quel che emerge da questa chiacchierata è che, potenzialmente, Microsoft avrebbe già in Minecraft un potente alleato su cui costruire delle forti basi di metaverso. Phil Spencer, dal canto suo, sembra riconoscere il potenziale di questo nuovo modo di interagire, ma ad oggi sembra che Microsoft sia concentrata nel fornire prima di tutto un’esperienza che ruoti attorno al giocatore piuttosto che alle aziende.