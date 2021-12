Minecraft raggiunge il bilione di visualizzazioni su YouTube! Traguardo impressionante

Minecraft sta indubbiamente vivendo un periodo di crescita incredibile, andando a superare qualsiasi aspettativa giorno dopo giorno. Il gioco è in costante aggiornamento, ed è chiaro che gli sviluppatori lavorano sodo per far sì che la community si ritrovi tra le mani un prodotto che sia nel suo migliore stato possibile per ciascun update. Di recente c’è anche stata una collaborazione tra questo titolo e Halo Infinite, l’ultimo tripla A di casa 343 Industries dalla famosa saga pluridecennale. Non dimentichiamoci, inoltre, che pochi mesi addietro Minecraft ha anche rilasciato un DLC a tema Disney World.

Insomma, basti vedere le collaborazioni fatte con Minecraft in questi ultimi mesi per capire che il gioco sta decollando. Il motivo di ciò, però, non è dettato dal caso: in questo periodo, infatti, Mojang sta facendo un ottimo lavoro con l’aggiornamento dell’opera. Di recente, infatti, è stata finalmente pubblicata la seconda parte dell’update Caves & Cliffs, che era forse quella più attesa data la mole di contenuti game changing che questa va ad implementare, come l’espansione del sottosuolo sotto il livello 0 dell’asse Y.

Le novità di Minecraft sono state vastamente apprezzate dalla community, e di conseguenza è normale che sia aumentata anche la mole di contenuti prodotta dai giocatori, assieme al numero di spettatori entusiasti di vedere i freschissimi contenuti all’opera. Di recente, grazie a ciò il titolo ha recentemente raggiunto un traguardo impressionante: su YouTube, le visualizzazioni complessive di video a tema Minecraft hanno superato il bilione! Per l’occasione, il canale ufficiale di YouTube ha anche pubblicato un video dove celebra l’avvenimento, e potete trovarlo di seguito.

Quest’importantissimo traguardo non segna di certo l’inizio di un periodo di stallo per il gioco, semmai il contrario. Su Minecraft, infatti, sono in arrivo ancora tantissimi contenuti: non dimentichiamoci che il prossimo aggiornamento è già stato annunciato da tempo, e che farà il suo debutto il prossimo anno. Se Caves & Cliffs non fosse stato abbastanza, allora il nuovo Wild Update, in arrivo tra pochi mesi, vi lascerà senza parole.