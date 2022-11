Di run pacifiste, nel mondo dei videogioco, ce ne sono davvero a bizzeffe. Nessuno però poteva immaginarsi che anche Modern Warfare 2 sarebbe stato oggetto di questa particolare “modalità” di gioco. Se nella modalità campagna sembra praticamente impossibile dall’esimersi dal risparmiare vite umane, discorso invece per il suo comparto multigiocatore. E un utente YouTube è riuscito a raggiungere il massimo livello di gioco (almeno prima della release del Battle Pass, che ha aggiunto altri livelli di gioco), senza uccidere nessun giocatore avversario.

Come ha fatto? Molto semplicemente, ThatFriendlyGuy (il nickname dell’utente YouTube) ha deciso di fare qualcosa che quasi nessuno in realtà fa nelle partite casual, ovvero aiutare la squadra. Invece di andare a cerare kill facili, magari buttandosi sui punti di spawn del gioco (facilmente raggiungibili), il giocatore si è invece “sacrificato” per aiutare la sua squadra a vincere, conquistando obiettivi nella modalità Dominio e raccogliendo le piastrine in Uccisione Confermata, per esempio.

Arrivati a questo punto è necessario dare anche uno sguardo alle sue statistiche di gioco. In circa 24 ore di tempo trascorso nella lobby di Modern Warfare 2, ThatFriendlyGuy ha un rateo di vittorie di 1,40, 2678 morti e appunto zero uccisioni. Numeri sicuramente impressionanti, ma che dimostrano come alla fine anche in un gioco multiplayer sia possibile provare a fare qualcosa di diverso invece che concentrarsi solo sullo scopo previsto dal gioco.

Modern Warfare 2 ha debuttato il 28 ottobre 2022 su Xbox Series S, Xbox Series X, PS4, PS5 e PC. Il 16 novembre ha visto la luce anche il primo Battle Pass, insieme al nuovo Warzone, che però non è stato accolto in maniera benevola dagli utenti, che su Steam hanno deciso di criticare fortemente il Battle Royale di casa Activision per via di numerosi bug e problemi relativi all’avvio del gioco: trovate tutti i dettagli sulle critiche e sulle recensioni negative a questo indirizzo.