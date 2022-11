Incredibile ma vero: Warzone 2, l’evoluzione del Battle Royale di Call of Duty, non ha assolutamente convinto i giocatori. Come emerso su Steam, infatti, la maggior parte degli utenti che hanno scaricato il gioco sul client Valve non sono contenti del lavoro di Infinity Ward e Activision e lo hanno reso il gioco meno raccomandato sulla piattaforma.

Al momento in cui scriviamo, Warzone 2 ha infatti più di 4.000 recensioni negative. La maggior parte delle critiche si concentra su alcuni bug che stanno colpendo i vari giocatori, come per esempio un fastidioso pop up che chiede agli utenti di acquistare anche Modern Warfare 2 per continuare a giocare, un contro senso in un free-to-play che dovrebbe essere completamente scollegato dall’esperienza di gioco vera e propria. Non solo: nell’occhio del ciclone sono finiti anche i bug e l’utilizzo della chat di prossimità, che sta diventando un’arma a doppio taglio, fornendo ai nemici praticamente qualsiasi tipo di informazione per scoprire la posizione delle squadre.

Ci sono poi anche alcune critiche alla user interface, definita fin troppo confusionaria (un problema già emerso in Modern Warfare 2) e i continui crash, che rendono impossibile anche solo avviare una partita. Al momento la situazione è decisamente complessa, ma è sempre bene ricordare che stiamo parlando di un gioco che nel corso degli anni subirà una gigantesca evoluzione, come praticamente ogni gioco multiplayer prodotto da veri e propri colossi come appunto Activision.

Al netto delle speranze per il futuro, quasi nessuno probabilmente si aspettava una vera e propria accoglienza di questo genere. I numeri di Warzone 2 saranno sicuramente molto alti, almeno a livello di giocatori, ma allo stato attuale quasi tutti consigliano di tenersi alla larga dal nuovo Battle Royale di casa Activision. In futuro, forse, lo scenario potrà cambiare e quelle recensioni negative saranno sommerse da altre positive, ma è chiaro che ci vorrà del tempo prima che questo scenario si realizzi.