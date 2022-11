La fine di ottobre ha coinciso con il lancio del nuovo Call of Duty Modern Warfare 2 (qui la nostra recensione), e da quel momento la community dell’amatissima saga di COD si sta riversando in massa nelle varie modalità presenti della nuova iterazione. È bastato pochissimo al titolo FPS per diventare il titolo della serie Activision che ha venduto meglio e più velocemente, e nonostante la presenza di qualche problemino, ad oggi la fan-base si ritiene parecchio soddisfatta della nuova opera targata Infinity Ward.

In questi giorni Activision ha confermato gli incredibili numeri di vendite e di giocatori attivi che sta ottenendo Call of Duty Modern Warfare 2. Gli ottimi risultati avvengono in tutto il globo, e anche nella nostra penisola stiamo assistendo ad un vero e proprio dominio del nuovo capitolo della saga FPS. Come viene mostrato dai dati pubblicati da IIDEA, scopriamo come in tutte e tre le maggiori classifiche italiane di vendita c’è un’altissima presenza di COD Modern Warfare 2.

Sia nella classifica dei giochi più venduti su console che in quella generale, che prende in esame tutte le piattaforme da gioco attualmente disponibili, troviamo Call of Duty Modern Warfare 2 in tutte e tre le prime posizioni. L’FPS di Infinity Ward e Activision non lascia scampo a nessuno, prendendosi ogni spazio presente in queste due classifiche e segnando inconfutabilmente il suo dominio nel mercato videoludico italiano, almeno per questa settimana.

È online la classifica settimanale dei #videogiochi più venduti in Italia. Essa fa riferimento a dati combined, sommando le vendite retail a quelle digitali. L’asterisco è indice di dati esclusivamente retail.https://t.co/n1DTMS5aDS

Week 43 | 24 – 30 ottobre 2022 pic.twitter.com/oxxokSpw3n — IIDEA (@IIDEAssociation) November 7, 2022

La situazione cambia quando andiamo ad analizzare quanto successo nel mercato PC dove, se troviamo ancora una volta Call of Duty Modern Warfare 2 saldo nella prima posizione, ci sono delle sostanziali differenze er quanto riguarda la seconda e terza posizione. A seguire il nuovo COD, infatti, troviamo The Elder Scolls V Skyrim nella sua versione Special Edition, mentre sul gradiono più basso del podio c’è saldamente il nuovo strategico Victoria 3.