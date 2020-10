Mortal Kombat 11: arriva Rambo! Sarà doppiato da Stallone

Mortal Kombat 11 non è ancora pronto per lasciare le scene, anche se nel corso degli ultimi mesi il game designer Ed Boon aveva più volte fatto pensare all’annuncio di un nuovo progetto. Così non è stato, e nel pomeriggio di oggi è arrivato invece un nuovo annuncio proprio legato all’undicesimo capitolo del piacchiaduro più violento e scorretto del medium videoludico. Ad accompagnare i prossimi mesi dell’ultimo Mortal Kombat ci saranno tre nuovi combattenti d’eccezione, ed uno di questi è veramente inaspettato.

Giusto qualche momento fa, NetherRealm ha annunciato alcune novità relative al futuro di Mortal Kombat 11 e tra questi nuovi contenuti troviamo anche il personaggio di Rambo all’interno del prossimo DLC. Quel che ha reso ancor più felici gli appassionati del personaggio però è la notizia che Rambo verrà doppiato proprio da Sylvester Stallone. A completare il roster di combattenti del Kombat Pack 2 ci saranno anche Mileena e Rain.

Il Kombat Pack 2 uscirà insieme a una nuova edizione chiamata Mortal Kombat 11 Ultimate, che vedrà la luce il prossimo 17 novembre 2020. Questa nuova versione includerà il gioco base, i Kombat Pack 1 e 2 e l’espansione Aftermath. Infine NetherRealm ha anche rivelato che ci saranno degli aggiornamenti gratuiti per le versioni del gioco su PlayStation 5 e Xbox Series X. Sulle console next gen Mortal Kombat 11 sarà avrà una risoluzione dinamica fino a 4K, tempi di caricamento significativamente ridotti e cross-play.

Non ci resta quindi che attendere il prossimo 17 novembre per vedere in azione un Rambo doppiato da Stallone in persona all’interno di Mortal Kombat 11. Cosa ne pensate di queste novità dedicate al violento picchiaduro NetherRealm? Fateci sapere le vostre opinioni con un commento nella sezione dedicata.