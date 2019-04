Mortal Kombat: i creatori hanno parlato con Marvel per un picchiaduro

Mortal Kombat 11 è il prossimo gioco di NetherRealm Studios, ma al suo posto potrebbe esistere un titolo dedicato all'universo Marvel.

NetherRealm Studios è certamente uno dei migliori team dedicati al genere dei picchiaduro. Attualmente, la software house sta per rilasciare Mortal Kombat 11, ma non dobbiamo scordarci che è anche il creatore di Injustice, basato sull’universo DC. Pare però che abbia avuto modo di parlare anche con Marvel, in un’occasione, per la realizzazione di un nuovo videogame.

L’informazione arriva da Game Informer che ha intervistato Ed Boon di NetherRealm Studios. Boon ha anche affermato: “Adoreremmo realizzare un picchiaduro basato sul mondo Marvel, o anche un Marvel vs. DC: penso sarebbe la cosa più bella di sempre.” Ha poi aggiunto, però, che “probabilmente non ne dovrebbe parlare”.

Un titolo che unisca i due mondi dei fumetti sarebbe il sogno di molti, ma è ovvio che la gestione delle licenze sarebbe assolutamente infernale. Diciamo che per ora potremmo “accontentarci” di un gioco dedicato unicamente a Marvel, in stile Mortal Kombat e Injustice. Pare che per ora non sia ancora il momento adatto perché accada, ma anche nel caso nel quale Boon sia già sotto contratto, non potrebbe rivelarlo.

Il mondo Marvel si sta avvicinando sempre di più ai videogame di alto profilo come l’esclusiva PlayStation 4 creata da Insomniac Games, Marvel’s Spider-Man. Al primo State of Play abbiamo avuto modo di scoprire il nuovo gioco VR dedicato a Iron Man e, per quanto le informazioni latitino da tempo, sappiamo che Square Enix ha in cantiere un gioco dedicato agli Avengers. Visto che Endgame uscirà quest’anno, i rumor volevano una presentazione del gioco al prossimo E3, con rilascio verso la fine del 2019.

Diteci, vi interesserebbe un picchiaduro a tema Marvel, oppure desiderate che i vostri supereroi preferiti si dedichino a un genere diverso? Uno sparatutto? Un gioco di strategia? Un puzzle-game? Non ce nessun limite all’immaginazione, dopotutto.