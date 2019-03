Iron Man VR annunciato su PlayStation VR

Se avete sempre sognato di calzare l’elmo di Iron Man, presto potrete farlo grazie al nuovo titolo in esclusiva per PlayStation VR annunciato allo State of Play.

Il primo appuntamento di State of Play del mondo PlayStation si apre concentrandosi sulla realtà virtuale di PlayStation VR, e sulla scia dell’attesa di Avengers Endgame, Sony ci mostra per la prima volta Iron Man VR, in quello che sembra un autentico simulatore della tuta del mitico supereroe Marvel.

Come abbiamo già visto in Batman Arkham VR, questo tipo di esperienze di realtà virtuale permettono di calarsi bene – virtualmente – nei panni di un supereroe, indossandone la tuta e l’elmo con una serie di funzioni restituite davanti ai nostri occhi grazie al visore di PlayStation VR.

Nel trailer, si intravedono appena i comandi impartiti con le gesture, mentre il nostro Tony Stark si lancia da un aereo di linea in fiamme, rispondendo al fuoco di alcuni nemici in volo non meglio identificati. Nei pochi secondi mostrati, non è stato chiarito se il titolo sarà collegato all’attuale Marvel Cinematic Universe, ma è stata resa nota la finestra di pubblicazione del titolo: Estate 2019.

Non vedete anche voi l’ora di chiamare Jarvis?